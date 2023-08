MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES PROTESTARON PIDIENDO AL STJ QUE EXIJA AL EJECUTIVO CUMPLIR EL FALLO SALARIAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia encabezó una protesta frente a los Juzgados Civiles. Pidieron que el STJ «se ponga firme ante el Ejecutivo» y expresaron: «Vamos a tomar medidas pacíficas, pero tampoco vamos a ceder frente a los derechos que tenemos».

Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco encabezaron esta mañana, frente a las torres de los Juzgados Civiles de avenida Laprida y Sarmiento, una movilización reclamando el «restablecimiento» de la garantía constitucional de la intangibilidad salarial, amparados en la sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia Ad Hoc que intimó al Poder Ejecutivo a mantener la equivalencia de las remuneraciones con la de los poderes judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones.

El Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco había comunicado recientemente que ante el contexto económico que atraviesa el país, «la falta de actualización de los salarios en tiempo y forma implica lisa y llanamente una continuidad y hasta agravamiento de la vulneración de la garantía constitucional de intangibilidad de los salarios de magistradas y magistrados».

Cabe recordar que los funcionarios judiciales piden que el 8% de incremento que anunció Jorge Capitanich, tras la devaluación de más del 20% tras las PASO, se abone en forma conjunta con el 10% de adelantamiento del «ajuste de revisión» que el Ejecutivo se comprometió a pagar en agosto como «piso» para las negociaciones salariales. Dicho pedido fue rechazado y deberán aguardar al mes de septiembre.

Los magistrados presentes acusaron «falta de interés» por parte del Gobierno en dar cumplimiento a la causa «ALONSO DE MARTINA», repasando que si bien la exceptiva de este año es tener una equiparación con la media regional, el año que viene buscan que sea con la media nacional.

Ana María Fernández, jueza de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones Laborales, dijo que el Superior Tribunal de Justicia «también tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a representar al colectivo de trabajadores que integramos el Poder Judicial porque ellos son quienes representan a este inmenso grupo de gente». «Este es un reclamo que estamos haciendo desde hace muchísimos años y creo que nuestros representantes, que son los ministros del STJ, tienen que ponerse firmes ante el Poder Ejecutivo y llevar a conocimiento y hacerles cargo de que este es el reclamo de todo el PJ «, añadió.

La titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 y delegada de la asociación, María Cristina Ramírez, indicó que los sueldos de los jueces «tienen una diferencia salarial del 40% a un 50% con respecto a Corrientes». «El Tribunal Ad Hoc intimó al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios necesarios a los fines de componer los sueldos nuestros, pero todavía nosotros sentimos que no hay una respuesta», añadió.

«Ahora no solo tenemos el tema de la inflación, sino también la devaluación del 20%. Este mes nos dieron un 8%, el mes que viene nos tienen que dar a nosotros el «ajuste por revisión» (promedio de los sueldos de las tres provincias que se aplica cada 6 meses). Cuando nosotros logramos algo, la inflación nos absorbe todo», cuestionó.

Respecto a la continuidad del reclamo, Fernández expresó: «Vamos a tomar medidas pacíficas, no vamos a perjudicar a la gente, pero tampoco vamos a ceder frente a los derechos que tenemos ya reconocidos en sentencias y leyes que se vienen incumpliendo. Este es otro golpe más que tenemos del Poder Ejecutivo con respecto a nuestro tema salarial«.

La prosecretaria de la asociación de magistrados, Fabiana Bardiani, no descartó continuar con el reclamo en la sede del STJ y hasta en Casa de Gobierno. «Necesitamos un espacio de dialogo, este es el puntapié inicial», indicó y aseguró que hasta en las mesas salariales no obtuvieron respuestas «donde se nos impone una solución, no hay posibilidad de un feed back».

Finalmente, la magistrada del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Claudia Piccirillo, consideró que «los judiciales estamos perdiendo día a día poder adquisitivo que siempre tuvo esta justicia que siempre fue la mejor de todo el país. No tenemos el reconocimiento que tenemos que tener pese a la sentencia de la corte, pese al dictado de la ley y después en los tiempos que el gobernador impone en las mesas salariales. Nos consideramos que no somos escuchados».

De la concentración participaron diferentes funcionarios del Poder Judicial y representantes del Consejo de Abogados. Ricardo Urturi indicó: «compartimos la necesidad de que se resguarde una garantía esencial para asegurar la independencia judicial como es la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y juezas».

