MADRUGADA DE PELICULA: POLICIA ACUCHILLADO, FUGA Y TRES DETENIDOS

Tres personas fueron demoradas en distintos procedimientos realizados durante la madrugada de este jueves en Resistencia. El hecho más grave ocurrió en barrio Barberán, donde un hombre armado con un cuchillo atacó a un agente policial y luego escapó por los techos.

El episodio central se registró cerca de la medianoche sobre avenida Martín Lestani, tras denuncias de vecinos que alertaron sobre un hombre que amenazaba a transeúntes para exigir dinero. Al intentar identificarlo, el sospechoso, que tenía cuatro pedidos de captura por causas vinculadas a robos y violencia de género, reaccionó de manera violenta.

El hombre lanzó un ataque directo con un cuchillo de unos 30 centímetros contra uno de los efectivos. El impacto dio en el chaleco balístico, lo que evitó lesiones. Ante la agresión, los efectivos lanzaron un disparo disuasorio con cartuchos antidisturbios, pero el atacante logró escapar por los techos de viviendas cercanas.

Durante la persecución, un grupo de vecinos arrojó objetos contra los móviles policiales, lo que dificultó el operativo. Aun así, los agentes secuestraron el arma blanca utilizada en el ataque.

Así quedó el chaleco anti balas tras el ataque con un cuchillo.

Horas después, cerca de las 2, en Villa del Oeste, efectivos interceptaron a un joven de 22 años que caminaba con un rifle de aire comprimido por calle 1° de Mayo. Al no poder justificar su tenencia, fue trasladado a la unidad policial y se procedió al secuestro del arma.

El tercer procedimiento ocurrió alrededor de las 4:30 en la intersección de Libertad y Padre Sena. Allí, un hombre de 33 años que circulaba en una motocicleta intentó evadir un control, pero fue alcanzado a pocos metros. Al verificar sus datos, el sistema policial confirmó que tenía un pedido de detención activo desde febrero, solicitado por la Comisaría Séptima.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las fiscalías en turno, que avanzan con las medidas correspondientes.