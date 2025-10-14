MADGA AYALA PIDIÓ EL APOYO A LA LISTA 501: “SOMOS LA ÚNICA FUERZA QUE VA FRENAR ESTA POLÍTICA DE AJUSTE”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La intendente de Barranqueras y candidata a senadora por Fuerza Patria, se dirigió a la sociedad remarcando el compromiso del peronismo para pelear por los derechos de todos los chaqueños.

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, los candidatos de la Lista 501 de Fuerza Patria encabezaron un masivo acto sobre la avenida 9 de julio, en la localidad de Barranqueras. La intendente y candidata a senadora, Magda Ayala, fue una de las oradoras principales y ratificó en su discurso el compromiso y los ideales que defiende el peronismo frente a los desafíos de hoy.

Ante miles de vecinos de la ciudad como de otros puntos de la provincia, militantes e independientes, los candidatos presentaron su propuesta y destacaron que Fuerza Patria es la única opción para poner freno al ajuste impartido desde el gobierno provincial y nacional. La gente se convocó con banderas y remeras de Argentina bajo el lema de “Una sola Fuerza, una sola Patria”.

Junto a Jorge Capitanich, Ayala recordó la transformación lograda en la localidad portuaria desde su gestión y pidió el acompañamiento para defender la patria ante el embate de las políticas contra los sectores más vulnerables y el pueblo trabajador.

UNA CIUDAD DISTINTA

“Hay que recordar lo que era Barranqueras antes de 2019 y lo que fue después con nuestro trabajo. Junto a Coqui y el gobierno provincial y nacional hemos dado una revolución en materia de obra pública para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Nada fue producto de magia, todo fue por esfuerzo, trabajo, responsabilidad, cercanía, amor y de la decisión política”, recordó Ayala, detallando los inicios de su gestión.

A su vez, recordó hitos importantes, como la regularización de más de 400 empleados que hace 15 y hasta 20 años se mantuvieron precarizados bajo mandatos anteriores. “No fuimos a vender espejitos de colores sino que vinimos a concretar los sueños de muchos años de esta ciudad”, expresó la intendenta.

En su discurso, enumeró solo algunas de las obras concretadas en pocos años, entre mejoras en siete centros de salud y el Hospital Eva Perón, la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la estación de bombeo, además de la intervención en la Diagonal Eva Perón y la avenida 9 de julio, arterias emblemáticas de la ciudad que fueron gestionadas en el gobierno de Jorge Capitanich.

Al respecto, sostuvo: “La única verdad es la realidad. Nosotros trabajamos para toda la ciudad de la misma manera, sin preguntar a qué partido o a qué credo religioso pertenece. Somos peronistas y tenemos como base trabajar para todos por igual”. En el mismo sentido, remarcó que el diálogo y la escucha con los vecinos es la premisa principal de este espacio político.

La funcionaria también buscó diferenciarse de las administraciones anteriores. “Nos quieren enseñar de administración quienes nos dejaron una gran deuda con acreedores y proveedores y una caja que no alcanzaba para pagar sueldos y aguinaldos. Nosotros somos transparentes, no jugamos con el trabajo de cada uno de los sectores y todos los informes los tengo en mi escritorio para que cualquier vecino pueda observar cómo dejaron el municipio”, relató Ayala.

DEFENDER LA PATRIA

En cuanto a la propuesta de Fuerza Patria, graficó: “No somos odio, somos amor, esperanza, escucha, sensibilidad y cercanía. Eso representamos cada uno de los que estamos hoy aquí”. En este sentido, agradeció a cada uno de los presentes en el acto y llamó a acompañar con su voto a la Lista 501 en las próximas elecciones.

“Con la fuerza de Coqui, Sergio y Julieta tendremos la capacidad de ser una oposición seria, que se siente a discutir pero que tenga una mesa de consenso siempre y cuando sea para el beneficio de la sociedad y el pueblo”, señaló sobre el compromiso de cada uno de los candidatos.

En cuanto a su posición frente a los temas que son esenciales para el desarrollo de la sociedad, subrayó: “Pedimos un estado presente y eficaz porque sin eso no se puede pensar una provincia ni un municipio”.

Seguidamente, criticó “la política de crueldad” implementada desde la Nación con la colaboración del gobierno provincial y de legisladores del oficialismo. “Si querían frenar el ajuste a los jubilados, a la universidad pública, al Garrahan y a las personas con discapacidad ya lo hubieran hecho. Lo único que hicieron fue levantar la mano y acompañar el ajuste de La Libertad Avanza”, señaló.

Asimismo, reiteró que “no todos somos iguales” y agregó: “Hay una sola fuerza que claramente va a pelear por los derechos de todos los chaqueños y es Fuerza Patria. Esta lista tiene hombres y mujeres de territorio, de gestión y con coraje”.

Por último, Ayala hizo extensiva la convocatoria a participar de las elecciones legislativas del domingo 26. “Vayan todos a votar, compañeros justicialistas, amigos radicales, vecinos independientes, el comerciante, el industrial, los docentes, todos los sectores. que componen la sociedad. Nosotros todos juntos somos esa única fuerza que va a frenar la política de ajuste”, concluyó.

