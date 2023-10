MACRI RESPALDÓ A MILEI, ACUSÓ A LOS RADICALES Y DIJO QUE JXC «SIGUE ESTANDO AHÍ»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El expresidente afirmó que «los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei». Además cuestionó a Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti: «Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche», dijo.

El expresidente Mauricio Macri afirmó este viernes que en las elecciones del domingo pasado «los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei», candidato presidencial de La Libertad Avanza, y consideró que «es el único camino que tiene la Argentina hoy», al expresar su apoyo al dirigente libertario, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

En tanto, acusó a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber «estado transando a escondidas» con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada», dijo el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Milei de cara a al segunda vuelta de las elecciones.

En una entrevista con radio Mitre, Macri aseveró que «los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei» y enfatizó: «El que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei».

«Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca», afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo.

Sobre la virtual ruptura de la coalición opositora, Macri afirmó que JXC «sigue estando ahí» y «es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república».

El exmandatario avaló de esta manera el apoyo a Milei expresado por Patricia Bullrich esta semana: «Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?», se preguntó.

En la entrevista, Macri cuestionó también a dirigentes radicales como Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti: «Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con (Sergio) Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO».

