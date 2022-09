MACRI OPINÓ SOBRE EL INTENTO DE MAGNICIDIO A CFK Y CONSIDERÓ QUE FUE «ALGO INDIVIDUAL» Y «NO ORQUESTADO POLÍTICAMENTE»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

En una entrevista realizada para La Nación+, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri se refirió al intento de asesinato que sufrió la vicepresidente, Cristina Kirchner, a principios de septiembre.

El fundador del PRO sostuvo que fue «algo individual de un grupito de loquitos» por lo que descartó que haya sido «orquestado políticamente».

«Es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente«, manifestó al referirse a «la banda de los copitos«, que integraban Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y demás.

En esa misma línea, el ex jefe de Estado habló sobre lo que sintió cuando se enteró de la noticia. «Primero shock. Cuando lo escuché no lo podía creer. Casi instantáneamente con el repudio fue un alivio que por suerte no había pasado de un intento«, remarcó.

De esa manera, agregó: «Después por supuesto cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, ahí ya hubo un rechazo. Cadena nacional, feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo ‘a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que les cuesta ya llegar a fin de mes y les sacamos un día de trabajo’«.

«De vuelta los chicos en la casa, todo el país afectado. Dije ‘otra vez lo mismo‘ y encima para cargarlo de discursos de cada vez más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente«, lanzó el referente de Juntos por el Cambio.

Asimismo, luego de sus declaraciones por una posible reunión con Cristina Kirchner crecieron, en ese orden de cosas, Macri respondió: «No entiendo en base a qué. No quiero generar expectativas en cosas que no han sucedido. La mayoría de discusiones que hemos tenido han sido frustrantes. Ojalá haya diálogo, Dios lo permita. Pero que la base de ese diálogo no sea hablar de un lawfare que nunca existió. Si me llamara, obvio que contesto el llamado telefónico«.

«La verdad que el diálogo es algo fundamental en la sociedad y la falta de diálogo lo venimos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna. No se reconoce nunca nada así», indicó.

«Ojalá hubiera realmente una sinceridad, un reconocimiento, una autocrítica, un decir ‘bueno cómo empezamos a (arreglar el) desajuste que han hecho otra vez en estos dos años y medio'», aseveró el ex mandatario nacional.

Luego, tuvo tiempo para enfocarse en el tema elecciones del próximo año. «Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo no necesito ninguna revancha«, afirmó y añadió que «estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina», aseguró.

Entrado en nombres propios, habló sobre los posibles candidatos dentro de su espacio. «Ponelos en el orden que quieras: Vidal, Larreta, Bullrich. Bullrich, Vidal, Larreta«, y se centró específicamente en el jefe de Gobierno porteño a quien lo considero «mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más allá de que lo vea muy dialoguista y no esté de acuerdo con eso«.

Sobre Bullrich, opinó que «cada vez está más sólida en su forma de plantear la idea de cambio que quiere«, pero que «tiene que ir ampliando su opinión a otros temas no solo en seguridad».

