MACHAGAI, NI EL TEMPORAL FUE OBSTÁCULO: AGENTES RECUPERARON UNA MOTO Y DETUVIERON AL AUTOR

Bajo las intensas lluvias los agentes se movieron para recuperar el bien de una ciudadana.

Cerca de las 15:40 de este viernes, personal de la Comisaría Machagai intervino en un hecho de supuesto hurto ocurrido en el Barrio Parque Industrial 1, tras la denuncia de la ciudadana, quien manifestó la sustracción de su moto. La propietaria indicó que se trataba de una motocicleta Guerrero Trip, color gris con negro.

Posteriormente, en el marco de las averiguaciones, los efectivos lograron identificar al autor de 32 años, quien circulaba por calle Timoteo Garcés esquina Chacabuco a bordo de una motocicleta de similares características.

Al realizar el control, se constató que se trataba de la misma motocicleta denunciada como sustraída. Por ello se procedió al secuestro del rodado y a la conducción del autor hacia la Comisaria Machagai.

