LULA DA SILVA VA POR LA REELECCIÓN: «ESOS LUNÁTICOS NO VOLVERÁN»

«No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi destruyó el país en los últimos años. Pueden tener la seguridad de que ellos no volverán. Pero no es que no volverán porque Lula no quiere, no volverán porque ustedes, el pueblo, no va a dejar que ellos regresen”, dijo durante un acto público en Missao Velha, en el estado de Ceará (noreste), donde anunció

Aunque evitó referirse directamente a la operación policial contra el expresidente Jair Bolsonaro, Lula da Silva pronunció estas declaraciones pocas horas después de que la Policía Federal ejecutara medidas contra el exmandatario por orden del Supremo Tribunal Federal, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica y restricciones de movilidad, en el marco del juicio por intento de golpe de Estado.