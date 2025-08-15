LUIS CAPUTO SECA LA PLAZA DE PESOS POR EL «RUIDO ELECTORAL MANIFIESTO»

Luis Caputo, ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, en medio de un año electoral, no van a permitir que circulen más pesos de lo necesario en el mercado. Advirtió además que los factores políticos continúan siendo determinantes para la formación de precios y las decisiones de los inversores.

“En una situación con ruido electoral manifiesto, lo último que vamos a hacer es dejar que vayan pesos al mercado”, expresó Caputo el jueves durante una entrevista en el programa de streaming Las Tres Anclas.

El ministro sostuvo que la incertidumbre política y “el fantasma de que vuelva el mal y el caos” influye claramente en las tasas de interés, en el precio del dólar y en el valor de las inversiones.

Respecto a esto, para evitar la suba de precios, la política monetaria del Gobierno busca que busca que el dinero en circulación crezca solo por “buenas razones”, como un mayor crédito: “Cuando no tenemos certeza de por qué sube la demanda, no lo vamos a convalidar, porque cuidamos la inflación”, subrayó Caputo.

Como resultado de esas decisiones, Caputo señaló que desde diciembre se logró levantar el cepo cambiario, reforzar las reservas del Banco Central gracias el acuerdo con el FMI, comprar 5.000 millones de dólares adicionales y bajar la inflación.