LUIS CAPUTO ASEGURÓ QUE LOS JUBILADOS GANARÁN MÁS SIN LA ACTUAL FÓRMULA DE AUMENTOS: TODAS SUS DEFINICIONES

En el día posterior al anuncio del ajuste liderado por Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo se presentó en una entrevista con TN para abordar las medidas económicas que han generado fuerte repercusión. En el contexto de un país atento a las decisiones que marcarán el rumbo financiero, Caputo fue catalogado como «el personaje de la semana» debido a la trascendencia de su rol en la definición del plan económico.

En un intento por explicar el cambio de rumbo desde la administración de Mauricio Macri hacia la línea de Milei, Caputo se mostró optimista respecto al feedback recibido tras el anuncio de las diez medidas. «Lo importante es el feedback que recibimos, el objetivo era hablarle a la gente», afirmó el ministro, enfatizando la intención de llegar directamente a la ciudadanía.

«Yo también ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos», destacó.

Uno de los puntos más controvertidos fue el cambio en la fórmula para el cálculo de haberes jubilatorios, defendido por Caputo. A su juicio, la actual fórmula no funciona y, de mantenerse, los jubilados podrían ver una reducción significativa en sus ingresos en los próximos meses. Aseguró que se buscará una nueva fórmula con un aumento previsto ante la inflación.

Sorpresivamente, Caputo relativizó la idea de revertir la baja del Impuesto a las Ganancias, destacando que no afirmaron que el Gobierno propondría esa modificación. Desvió la atención hacia las provincias, indicando que son las más interesadas en que se dé vuelta la quita, ya que el plan platita habría impactado negativamente en sus finanzas.

«Los gobernadores quieren. Habrá que ver si se reestablece, está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta «, dijo.

En cuanto a las críticas y cuestionamientos a las medidas, el ministro de Economía reconoció que anunció cosas con las que no está ideológicamente de acuerdo, mencionando la imposición de retenciones a exportaciones y el aumento del impuesto País. No obstante, justificó estas decisiones como necesarias para cumplir con la promesa de no gastar más de lo que se recauda.

Respecto a la inflación, Caputo advirtió que está aumentando a un ritmo del 1% por día desde que se destaparon los precios cuidados y que la inflación de diciembre será sustancialmente más alta que en noviembre. Responsabilizó a la administración pasada por la herencia de inflación escondida que ahora se manifiesta.

En un tono desafiante, el ministro anticipó la posibilidad de enfrentar manifestaciones sociales, considerando que «es una batalla que estamos dispuestos a dar». Reconoció que habrá resistencia, pero aseguró que están comprometidos con el plan y con la representación de la gente evidenciada en las elecciones.

En última instancia, Caputo descartó que su regreso a la función pública sea motivado por revancha, elogiando el discurso sincero de Milei y resaltando que ambos comparten el mismo objetivo: «Queremos poner las cuentas en orden».

