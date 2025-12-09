Luis Caputo anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva baja en las retenciones para el campo. Según informó, la medida incluirá reducciones en los impuestos a las exportaciones de soja, trigo, cebada, maíz y girasol.

Caputo explicó que esta reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos es una de las prioridades del Gobierno sobre la cual avanzarán en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan.

mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. El ministro de Economía señaló que el objetivo de esta baja de los impuestos es «, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, destacó Caputo y aseguró que desde el Gobierno continuarán “haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. En ese sentido, aseguró: “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Cómo quedan las alícuotas a partir de la nueva baja de retenciones al campo A partir de esta decisión de reducir los impuestos a las importaciones, las alícuotas quedarán de la siguiente manera: