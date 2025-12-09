LUIS CAPUTO ANUNCIÓ UNA NUEVA BAJA EN LAS RETENCIONES PARA EL CAMPO
El ministro de Economía informó una nueva reducción de impuestos a las exportaciones de soja, trigo y cebada, entre otros granos.
Cómo quedan las alícuotas a partir de la nueva baja de retenciones al campo
A partir de esta decisión de reducir los impuestos a las importaciones, las alícuotas quedarán de la siguiente manera:
- Soja: de 26% a 24%
- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
- Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
- Girasol: de 5,5% a 4,5%
“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, sostuvo el ministro de Economía en el anuncio que realizó este martes por la mañana a través de una publicación en su perfil oficial de la red social X.
En el mensaje, Caputo insistió en que las medidas políticas y económicas tomadas por el Gobierno de Milei, en este caso la reducción fiscal, tienen como objetivo impulsar la producción nacional: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, concluyó.