LP LANZÓ SU NUEVO SINGLE Y VIDEOCLIP “ONE LAST TIME” CON LA PARTICIPACIÓN DE JAIME KING

La aclamada cantante y compositora LP lanzó su nuevo single, «One Last Time» (SEITRACK / SOTA Records) que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El videoclip cuenta con la participación de la actriz, cineasta y modelo Jaime King y se puede ver en el canal de YouTube de LP. Este es el tercer adelanto de su tan esperado nuevo álbum que se lanzará a finales de este año.

«One Last Time» toca con pasión las fibras del corazón, mientras invita de a poco al oyente a cantar y a bailar. Es tanto un reflejo como una celebración, con versos conmovedores que se expanden hasta un canto alegre e himno del tamaño de un estadio.

LP cuenta acerca de “One Last Time”: “trata sobre la naturaleza fugaz de las relaciones, sean románticas o no, y sobre cómo cada momento es único. No importa lo poco o mucho que obtengamos de alguien, nos encontramos fantaseando con ellos y las cosas que deseamos haber dicho o hecho antes de que terminara nuestro tiempo juntos».

El single fue escrita por LP entre Atenas, Grecia y San José del Cabo (México) junto a su colaborador Mike Del Rio (co-guionista y productor). LP y Del Río son parte de los dos tercios del equipo de compositores responsables del éxito #1

Lost On You, además de las dos últimas canciones de LP. También recibió crédito como co-autor de «One Last Time» el talentoso guitarrista de conciertos de LP, Alex Feder. La producción de audios adicionales se realizó en el Hotel Havana en Highland Park, L.A. La canción fue mezclada por Manny Marroquin y masterizada por la ganadora de varios Grammy, Emily Lazar.

El fascinante video que acompaña la canción fue co-protagonizado por su amiga Jaime King , la amante de LP en la ficción, y filmado en el imponente e histórico Paramour Estate en Los Ángeles. Este videoclip marca el debut como director de Stephen “Norswrthy” Schofield, quien originalmente es conocido por el trabajo con su dúo fotográfico LOWFIELD que suelen colaborar con Halsey, Pharrell, Taylor Swift y otros.

Cuenta Schofield: “Cuando se presentó la oportunidad de grabar este video, tuve que decir que sí, no sólo porque involucra a todos mis amigos cercanos, sino también porque la canción tocó una fibra visual y visceral dentro de mí. El tópico general del tema hace eco en la fragilidad de los sentimientos que se dan en la vida, y que en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer todo. Personalmente, una de las cosas más difíciles de digerir con respecto a la tragedia es que, al final, la vida continúa. La fiesta continúa. Lo único que cambia es que ustedes, nosotros, somos llamados en algún momento a dejar esa ‘fiesta’, sin importar si estamos listos para irnos o no».

LP explica: «el video de “One Last Time» trata de capturar el drama inherente de la canción, ya que, los días que compartes con tu amor y tus amigos, el significado de todo, al fin y al cabo. Nunca sabemos quién o qué nos alejará de esos momentos».

Las dos canciones anteriores de LP que formarán parte del próximo álbum son «The One That You Love” y “How Low Can You Go,”, lanzados respectivamente en julio y noviembre de 2020. «The One That You Love» debutó en televisión en Late Night With Seth Meyers y llegó al Top 40 en Francia y ha acumulado más de 14 millones de streams en Spotify y 17 millones de reproducciones de videos en YouTube. «How Low Can You Go» superó los 4 millones de visitas en YouTube, totalizó más de 3.5 millones de streams en Spotify y llegó al Top 3 de las canciones más agregadas de la radio en EE.UU., también está en el Top 10 de la radios canadienses e italianas.

