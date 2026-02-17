LOTERÍA CHAQUEÑA IMPULSA ACCIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE

En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, que se conmemora cada 17 de febrero, el Directorio de Lotería Chaqueña destacó la importancia del Programa Juego Responsable como eje central de sus políticas de responsabilidad social y anunció una serie de actividades de sensibilización abiertas a la comunidad.

Como miembro de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), el organismo provincial se sumó a la campaña nacional de concientización que consistió en iluminar de verde la fachada de sus edificios ubicados en Güemes 46, Avenida 9 de Julio 145 y Frondizi 75 de Resistencia.

A esta iniciativa también se adhirieron Casinos Gala y Casinos del Chaco, que proyectaron luces verdes sobre sus principales sedes de la zona metropolitana y el interior provincial, reforzando el mensaje de promoción del juego legal, seguro y responsable.

“Con el apoyo e impulso del gobernador Leandro Zdero, esta gestión está plenamente comprometida en la promoción de un juego legal, seguro y responsable”, enfatizó el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, acompañado por la vocal Gabriela Galarza y el vocal por el personal Martín Portela.

Jornada en la plaza central y primera maratón

En el marco de las actividades institucionales, el próximo 25 de febrero se realizará una jornada de sensibilización en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, con un stand informativo y propuestas recreativas destinadas a toda la familia.

Asimismo, por primera vez se llevará a cabo la Maratón Juego Responsable, prevista para el sábado 28 de febrero en el playón del Domo del Centenario. La competencia contará con una modalidad recreativa de 2 kilómetros, sin límite de edad, y otra competitiva de 5 kilómetros, destinada exclusivamente a mayores de 18 años. Para la organización de este evento se trabajó de manera articulada con el Instituto del Deporte Chaqueño, la Municipalidad de Resistencia y el IPRODICH. La inscripción será gratuita y podrá realizarse mediante un formulario online hasta el mediodía del 26 de febrero. Desde Lotería Chaqueña remarcaron que se busca promover hábitos saludables y reforzar el compromiso institucional con la prevención de conductas problemáticas vinculadas al juego.

