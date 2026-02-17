EL GOBIERNO PROVINCIAL FORTALECE LA RED ELÉCTRICA EN BARRIOS DE JUAN J. CASTELLI

La empresa Secheep continúa ejecutando obras para optimizar el suministro eléctrico en Juan José Castelli, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento y Modernización del Sistema Energético Provincial.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollaron en el barrio Papa Francisco, donde se concretó el recambio de un transformador con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de la red y estabilizar la tensión eléctrica. Esta intervención impacta de manera directa en los hogares y comercios del sector, permitiendo un servicio más eficiente, seguro y confiable.

Desde la empresa energética explicaron que estas acciones forman parte de un esquema planificado de mejoras que busca dar respuestas estructurales a la demanda creciente, especialmente en localidades del interior provincial. En ese sentido, remarcaron que el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica es una prioridad para garantizar un suministro estable durante todo el año, particularmente en períodos de altas temperaturas donde se incrementa el consumo.

Asimismo, destacaron que las obras se enmarcan en los lineamientos impulsados por el gobernador Leandro Zdero, orientados a recuperar, mantener y modernizar la red eléctrica en toda la provincia, con inversiones que permitan mejorar la calidad del servicio.

Desde Secheep agradecieron la paciencia y comprensión de los vecinos mientras se ejecutaban las tareas, que en algunos casos requiere interrupciones momentáneas del servicio para garantizar la seguridad del personal y de la comunidad.

Los trabajos continuarán durante esta semana y se extenderán a otros barrios de Juan José Castelli, avanzando así con el plan de optimización del sistema eléctrico provincial y fortaleciendo los servicios esenciales.

