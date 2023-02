LOS VIDEOS QUE CONTRADICEN LA VERSIÓN DE LA MUJER QUE ACUSÓ SER APUNTADA CON UN ARMA EN SU TRABAJO

Las imágenes contradicen la versión de la mujer que dijo haber sido apuntada con un arma. En los videos se ve a quienes accionan de manera violenta controlarse al notar que había cámaras de seguridad.

accedió a las cámaras de seguridad que contradicen la versión que Mirta Gladis Quintana formalizó en la División de Violencia de Género y realizó públicamente. La empleada municipal acusó a su superior, Diego Aguilar, de increparla y apuntarla con un arma de fuego por lo que ella tuvo que agacharse.

Cerca de las 9 horas de este viernes, la Policía fue informada de un supuesto desorden en la intersección de las avenidas Belgrano y Malvinas Argentinas. Ante la situación, los efectivos se dirigieron hasta el lugar y confirmaron la veracidad del hecho. El hombre de 49 años fue demorado y le secuestraron el arma de fuego que tenía en su poder de la cual, según indicaron familiares a Diario Chaco , tendría permiso de portación.

«Yo trabajo en Delegación Malvinas. El jefe nos mandó a las 7.30 a trabajar a barrer y levantar tierra, yo lo estaba ayudando a mi hijo que tiene una hernia de disco. Viene Diego Aguilar y me dice que deje de hacer eso, que no le ayude a él y le dije ´yo soy la madre y yo lo voy a ayudar´», relató Quintana al medio Portal Móvil y agregó: «Me dice ´dejá eso porque sino te voy a tirar´ yo me agaché y cuando veo me apunta con el arma en la cabeza y le dije ´tira, tira voy a llamar a la policía hijo de p…., tirá la c… de tu madre´. Grité a la gente que pasaba para que llamen al 911 y ahí guarda en la riñonera».

El relato no se asemeja a lo denunciado por la mujer. En las mismas se ve cómo el hombre es increpado por la mujer quien le arroja un cono de manera violenta, sin que su superior reaccione. Acto seguido se ve que la discusión continúa por parte de Quintana.

Minutos después, el que inicialmente era acusado de «apuntar con un arma» es increpado violentamente por otro hombre que se arremangó y comenzó a propinar golpes de puño a Aguilar que casi es atropellado por una moto tratando de esquivar los fuertes golpes que no paraban.

Con violencia otras personas se fueron sumando a los golpes tratando de quitarle la riñonera en la que Aguilar guardaría su arma de fuego y que, al menos en las cámaras de seguridad, no se lo ve exhibir en ningún momento. Cuando los agresores notan las cámaras de seguridad van calmando a los otros que querían sumarse señalando las mismas

