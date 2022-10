«LOS RESULTADOS SE VEN DESPACITO»: EL BALANCE DE SERGIO MASSA SOBRE LA INFLACIÓN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El ministro de Economía, Sergio Massa se refirió a la reducción en el índice de precios. «Los resultados se van viendo despacito», aseguró el funcionario a la vez que aclaró que el número que arrojó el INDEC en septiembre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no le gusta ni le conforma.

En diálogo con Radio Rivadavia, el titular de la cartera económica explicó que «asumimos en el Ministerio de Economía con casi 7,5 por ciento de inflación y los resultados se van viendo despacito«.

En ese contexto, el tigrense hizo foco sobre el índice revelado por INDEC sobre el IPC y dijo que «si me preguntas a mí, el número no me conforma ni me gusta«. El titular del Palacio de Hacienda asumió cuando el IPC venía de dar 7,4 por ciento en julio y ya en septiembre reflejó un 6,2 por ciento.

En esa sintonía aseguró que trabajará para que el Gobierno «consolide ese camino descendente» en cuanto a esta estadística.

«Entiendo que lo que tenemos que hacer es garantizar que ese camino descendente que empezamos a recorrer, de alguna manera, se consolide. Ese es el desafío«, remarcó Massa.

