LOS PUMAS CIERRAN SU PARTICIPACIÓN EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP CON LA REVANCHA ANTE SUDÁFRICA EN LONDRES

Los Pumas tendrán este sábado la última cita por el Rugby Championship 2025 cuando enfrenten al vigente campeón del mundo, Sudáfrica, por la sexta fecha del torneo en busca de una revancha tras la dura derrota sufrida hace una semana en Durban.

El partido se disputará en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, donde la Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió trasladar la localía por razones económicas. El kick-off está previsto a las 10:00 de Argentina, con transmisión en vivo por Disney+ y ESPN.

Cómo llegan Los Pumas y los Springboks

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega golpeado tras la dura caída en Durban, donde los Springboks se impusieron por un contundente 67 a 30. Fue una de las derrotas más duras de la historia ante los sudafricanos, con nueve tries en contra y una diferencia que dejó muchas dudas en el plantel argentino.

En ese partido, Sacha Feinberg-Mngomezulu batió todos los récords al anotar 37 puntos y lideró a un equipo sudafricano que mostró su jerarquía, sobre todo en el segundo tiempo. Para Los Pumas, el desafío será enorme: necesitan mejorar la imagen y demostrar que pueden estar a la altura de los mejores del mundo.

Los Pumas quedaron sin chances de pelear por el título tras caer con Sudáfrica en Durban (AP).

El historial no ayuda: en los últimos dos encuentros, Sudáfrica fue muy superior (en 2024, en Nelspruit, ganaron 48 a 7 con siete tries, y el sábado pasado, 67 a 30 con nueve conquistas). Además, Los Pumas no contarán con su pareja de medios titular.

Contepomi dispuso siete cambios en la formación inicial: Guido Petti por Franco Molina, Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Santiago Grondona por Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz por Gonzalo García, Gerónimo Prisciantelli por Mateo Carreras, Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

Un duelo con historia y cuentas pendientes

El de este sábado será el partido número 40 entre ambos seleccionados, desde el primer cruce en 1993. Los Springboks sumaron su 34° triunfo el sábado pasado y, por tercera vez en la historia, marcaron nueve tries en un partido ante Argentina.

A pesar de la derrota, Los Pumas lograron anotar 30 puntos, la cuarta mejor marca en el historial ante los sudafricanos. Los otros partidos con más puntos argentinos fueron: en 2000 (33-37), en 2015 (37-25) y en 2018 (32-19).

Sudáfrica, por su parte, busca quedarse con su segundo Rugby Championship consecutivo y seguir dominando el rugby mundial tras la consagración en Francia 2023.

Los Springboks llegan a la última fecha como líderes con 15 puntos, seguidos a uno por los All Blacks, que visitarán a Australia en Perth, desde las 6:45.

Formaciones iniciales de Los Pumas y Sudáfrica

Argentina presentará siete modificaciones en su formación inicial para la revancha con los Springboks (Foto: Prensa UAR).

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Sudáfrica: Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi (capitán), Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.