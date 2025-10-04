LA HERMANA DE LARA ROMPIÓ EL SILENCIO: «ME DIJO QUE PIDIÓ UN UBER Y DESPUÉS NO SUPE MÁS NADA»

“Ella me dijo: ´Ma, me voy a La Tablada’, y no la vi más. Yo le dije: ´Voy a hacer puchero’ y me dijo: ‘Guárdame, ma’”, contó la mujer.

A su vez, Stella Maris la recordó como una “niña hermosa, con muchos sueños y muchos proyectos”. “Vos la veías con los chicos jugando. Era una niña muy bonita, tenía su rebeldía como toda adolescente”, explicó.

“Nadie tiene derecho a quitarle la vida a las chicas. Pido justicia para las tres y que sigan apoyándonos”, cerró.

Y exigió justicia por los asesinatos de las tres jóvenes. “Tienen que seguir trabajando y agarrar a las personas justas que hicieron este daño a las chicas. Tiene que seguir investigando hasta el fondo, hasta agarrar a todos”, dijo la mujer.

Estremecedores detalles de la autopsia de Lara, la adolescente de 15 años

En las últimas horas se confirmó que la joven murió por un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre provocada por las puñaladas que recibió durante el ataque.

El informe, elaborado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur en Temperley, detalló que Lara tenía tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que le cortó la arteria carótida primitiva derecha, lo que le causó una hemorragia irreversible.

Los forenses encontraron el cuerpo de Lara en avanzado estado de putrefacción. En la escena, hallaron una mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello, otra cinta en las rodillas, un cordón en los tobillos, un cuchillo de cubierto con mango negro y fragmentos de vidrio verde.

El informe aclaró que el cuerpo no presentaba signos de ataque por fauna cadavérica y que se mantuvo refrigerado desde su ingreso a la morgue. Por eso, los especialistas advirtieron que la conservación en frío podría haber alterado la estimación de la fecha exacta de la muerte.

La Justicia todavía intenta reconstruir en qué circunstancias fueron atacadas Lara, Morena Verdi y Brenda del Castillo, que aparecieron muertas dentro de una casa de Florencio Varela a mediados de septiembre