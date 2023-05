LOS PUMAS 7S PARTICIPAN DESDE MAÑANA EN EL SEVEN DE LONDRES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, debutarán mañana en el torneo de Londres, undécima y última etapa del Circuito Mundial de la especialidad.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en Tokio 2020, jugará con Japón desde las 6:45 por el Grupo B que también conforma Fiji e Irlanda.

La cuarta y última plaza para los Juegos París 2024 quedará definida este fin de semana en la puja de Australia (125) con Sudáfrica y Samoa, ambos con 116 en la clasificación acumulada.

Los Wallabies australianos, defensores del título de Londres, abrirán la competencia frente a España, mientras que Nueva Zelanda chocará con Sudáfrica en el último duelo de la jornada de sábado.

Los All Blacks llegan de ser campeones del Seven de Toulouse, en el suroeste de Francia, luego de vencer a Los Pumas 7s por 24 a 19.

El equipo argentino, segundo de la temporada después de los neozelandeses, disputaron 16 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdieron 12 y ganaron cuatro medallas de oro en las ediciones de Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004.

La serie masculina tuvo cinco ganadores diferentes en los diez torneos disputados: Australia, Samoa, Sudáfrica, Argentina y Nueva Zelanda.

