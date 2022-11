LOS POLICÍAS ACUSADOS DE ABUSAR SEXUALMENTE A UNA JOVEN EN UN KIOSCO FUERON SUSPENDIDOS CON RETENCIÓN DE HABERES

El Órgano de Control Institucional suspendió con retención de haberes a los dos policías involucrados en la denuncia por supuesto abuso sexual que realizó una mujer de 23 años respecto a un hecho que habría ocurrido este último lunes.

Las actuaciones sumarias habían sido iniciadas este viernes, tras conocerse la noticia de la denuncia. El director del OCI, Ricardo Urturi, había confirmado a Diario Chaco que desde el organismo ya habían tomado cartas en el asunto y citaron a declarar a la denunciante y testigos.

Diario Chaco accedió a la notificación del OCI emitida este sábado tras la declaración del dueño del kiosco donde habría ocurrido el abuso y los chats y audios que perjudicarían a los agentes. En el documento, la entidad ordenó la suspensión para ambos acusados luego de que, hasta ayer, continuaran trabajando con normalidad.

La denunciante afirmó que fue intimidada para olvidar el episodio y ante la posible amenaza de los agentes solicitó una orden de alejamiento, como también el botón antipánico.

EL HECHO

Según la denuncia, la mujer se encontraba en un bar junto a una amiga de 30 años, quien tomó su celular y se contactó con un amigo policía para que las busque. Al lugar llegó el agente C.D.G., quien se desempeña en el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, junto al cabo E.G.F, ambos habrían llegado con una moto de la fuerza y durante su horario laboral

Uno de los efectivos, el cabo E.G.F, habría trasladado en la moto a la denunciante hasta un kiosco del que los uniformados tenían la llave.

«En un momento me voy al baño donde E. me sigue y me obliga a tener relaciones sexuales, después me dijo quédate acá un rato y me dormí sobre el inodoro«, contó la mujer. Horas después del hecho, alrededor de las 7 de la mañana, los agentes -según la denuncia- volvieron al kiosco en un automóvil gris. Durante el viaje hasta la casa de la denunciante, el policía la habría advertido: «Vos a mí no me conoces, ni me busque en las redes. No te conozco».

«Cuando llegamos a mi casa me sacaron la llave y abrieron el portón, me dejaron y se fueron», agregó la mujer que horas más tarde del hecho notó moretones en su cuerpo. Todo lo relatado provocó que decida denunciar y pedir medidas para garantizar su seguridad. Así mismo, hizo responsable ante autoridades policiales a sus acusados en caso de que algo le ocurriera.

Fuente: Diario chaco

