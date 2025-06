Los médicos residentes del Hospital Garrahan anunciaron esta tarde que levantaron el paro que había sido convocado desde las 21 de este miércoles y hasta las 7 del viernes próximo, en medio del conflicto salarial que atraviesa esa institución. “Nos vimos obligados a cesar la medida del paro”, señalaron.

Así lo hicieron saber desde la Asamblea de Residentes del Garrahan a través de un comunicado. El texto expresa: “Por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del Hospital Garrahan retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha”.

Por su parte, los médicos de planta permanente seguirán con la medida de fuerza desde la medianoche del jueves 5 de junio. El Consejo de Administración del Hospital Garrahan había advertido, horas antes, que aplicaría sanciones a los médicos residentes que no cesaran con las medidas de fuerza, incluyendo descuentos en los haberes, pérdida de la regularidad en la residencia e, incluso, el despido.

“Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales. No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada anteayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro. El hospital debe retomar su habitual funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños”, expresa el texto que llegó a los correos electrónicos de los residentes del hospital.

Por su parte, los jefes de los diferentes servicios del Garrahan denunciaron que las autoridades están buscando nuevo personal para presionarlos: “Se están intentando contratar profesionales de manera intempestiva, sin mecanismos de selección claros ni planificación adecuada, con condiciones inclusive más favorables que las que se ofrecen al personal propio”.

Ante el conflicto del Garrahan, ATE promete lucha: paro en todos los hospitales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estableció este miércoles “una jornada nacional de lucha en las instituciones de salud de todo el país el día jueves 5 de junio con paros, asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional”.

“El Gobierno no tiene ninguna intención de resolver el conflicto del Garrahan. Desde ATE vamos a nacionalizar la protesta y lanzar un paro nacional en todo el sector de salud a partir de la medianoche”, aseguró el titular del gremio Rodolfo Aguiar.

Sobre la medida, explican que “se lanza en rechazo de la crisis sanitaria que está provocando el Gobierno con su política de desfinanciamiento del sistema de salud pública; porque los salarios son insuficientes y las paritarias profundizan el recorte salarial, destruyendo el poder adquisitivo de las y los trabajadores; por el éxodo de personal altamente calificado, perdidas irremplazables por su nivel de formación, experiencia y compromiso con la salud pública; y por la intimidación y persecución que sufren las y los trabajadores de determinados establecimientos”.

La entidad denunció que los trabajadores de Garrahan fueron amenazados por ejercer su derecho a huelga y agregó que, durante la conciliación, ningún funcionario nacional se presentó para dar “una propuesta concreta”.

Rodolfo Aguiar declaró: “Está claro que el Gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran”.

Los médicos residentes del Garrahan aseguran que los amenazaron verbalmente con despidos

En el comunicado la Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan indicaron que suspendieron las medidas de fuerza que tenían programadas debido a dos comunicaciones en donde fueron advertidos que iban a ser despedidos si las realizaban.

En primer lugar, los residentes recibieron un mail en el que los conminaron a “cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro”. Como si eso no fuera suficiente, luego les indicaron verbalmente “la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo de forma inmediata”, detallaron.

A pesar de la presión de las autoridades gubernamentales, los residentes afirmaron que la reincorporación a sus funciones “no implica la renuncia al reconocimiento de la legitimidad” del reclamo.

“Esta medida ratifica el compromiso que mantenemos con nuestra labor y con la continuidad de la Residencia Médica del Hospital Garrahan”, aseguraron.

Al mismo tiempo, dejaron en claro que no recibieron ningún aumento, sino que el “recibo de sueldo sueldo sigue siendo el mismo”. De acuerdo a esas afirmaciones, el salario de los residentes continúa en los $797.061.

Sin respuesta al Garrahan, el Gobierno denuncia “extorsión” por el paro de ATE en los hospitales

En respuesta al paro anunciado desde la medianoche del jueves en los hospitales nacionales, el Ministerio de Salud asegura que se trata de “una extorsión política disfrazada de reclamo”.

El organismo a cargo de Mario Lugones evitó referirse conflicto subyacente y expresó: “Los hospitales nacionales expresamos nuestro absoluto repudio al accionar del gremio ATE, que se niega a acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Esta conducta es grave y deliberada. El derecho a la salud no puede ser rehén de intereses políticos y gremiales”.

“Esto no es una medida gremial, es una extorsión política disfrazada de reclamo. No hay excusas. No tienen derecho a incumplir una obligación. Los trabajadores de la salud que eligen no asistir a sus funciones están violando obligaciones básicas que afectan directamente a personas vulnerables y ponen en riesgo la continuidad asistencial”, afirmó el Ministerio en su comunicado.

Por último, el Ministerio señaló: “Los hospitales nacionales no son campos de batalla gremial. Son lugares de atención, vocación y compromiso”.