LOS MEDICOS IRAN A LAS LOCALIDADES SE MODIFICÓ LA MODALIDAD DE LAS AUDITORÍAS PARA BENEFICIARIOS DE PENSIONES DE NUEVA POMPEYA, EL SAUZALITO, MIRAFLORES Y EL ESPINILLO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Tras un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y Nacional, se anunció hoy la suspensión de forma excepcional de los turnos otorgados a beneficiarios que debían asistir a auditorías, indicadas por ANDIS y trasladarse a Juan José Castelli. Por otro lado, ratificaron la continuidad de las auditorías en la provincia, y anunciaron que los auditores a partir de ahora, se acercarán a cada una de las localidades.

Sobre el cambio de modalidad, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza y el titular de ANSES Regional, Alfredo Rodríguez, anunciaron la suspensión por indicación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la modalidad de auditoría, que en principio, incluía los turnos para la revisión de pensiones, oportunamente asignados y que fueron notificados a beneficiarios de El Impenetrable. También, anunciaron que continuarán trabajando de forma conjunta entre Nación y Provincia en los procesos de auditorías de las pensiones, pero los auditores se acercarán a cada una de las localidades, para facilitar los trámites a los ciudadanos.

Desde el gobierno provincial, la ministra Galarza explicó que tras tomar contacto con autoridades de PAMI-Nación, el organismo nacional envió una comunicación oficial en la que se suspendía, por indicación de ANDIS, los turnos que fueron asignados e informados a los ciudadanos de El Impenetrable por carta documento de las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Miraflores y El Espinillo. “Les comunicamos que no tienen que concurrir a Juan José Castelli a cumplir con ninguno de los turnos notificados”, reiteró Galarza.

“Es por ello que hicimos este contacto directo y desde el Ministerio de Desarrollo Humano, junto a autoridades de ANSES del Chaco, de PAMI y brindamos un informe pormenorizado y toda la gente que ha recibido las notificaciones no va a tener ninguna modificación en los haberes ni en los beneficios que está percibiendo”, ratificó Galarza. Las pensiones continuarán en marcha y celebró que, a partir de ahora, los auditores vayan a cada una de las localidades, para que la gente pueda presentarse a los controles que solicita ANDIS: “Entonces, nosotros vamos a acompañar y a poner la logística a disposición para facilitar esto y la gente que es de Misión Nueva Pompeya, en una próxima oportunidad, se les va a avisar que tienen que presentarse, pero se presentará en el Hospital de Pompeya, no va a tener que viajar a otro lugar”, ejemplificó.

”CAPI” RODRÍGUEZ: “LAS AUDITORÍAS NO SE SUSPENDEN

Por su parte, el titular regional de Ansés, Alfredo Rodríguez explicó respecto a las personas que recibieron una carta documento para hacerse una auditoría, que esto se enmarca en las tareas que realizan los organismos nacionales en todo el país, buscando transparencia ante hechos de corrupción que se destaparon en el gobierno anterior y el uso de beneficios de Pensiones No Contributivas (PNC) de forma política, por parte del kirchnerismo. “Estas auditorías tienen como objetivo esclarecer, es decir quiénes son las personas que verdaderamente tienen alguna dificultad física o de salud”, dijo Rodríguez.

“El gobierno nacional ha encargado el esclarecimiento de estos beneficios y nosotros no estamos haciendo ninguna caza de brujas, estamos poniendo orden a algo que es una anomalía presupuestaria gigantesca”, señaló. “El objetivo del Gobierno Nacional es esclarecer, no perjudicar”, ratificó Rodríguez.

Además, celebró la gestión realizada entre el Gobierno Nacional y Provincial para este cambio en la forma de realizar las auditorías, permitiendo que los beneficiarios de pensiones no se trasladen de sus localidades, sino que lo hagan los auditores: “Las auditorías no se suspenden sino que vamos a llevar los médicos a las localidades y el examen auditor se lo tienen que hacer sí o sí”, finalizó Rodríguez.

Relacionado