EL GOBIERNO ELIMINARÁ LA JUBILACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE HAYAN TRABAJADO MENOS DE ESTE TIEMPO

Desde marzo, quienes no cumplan con 30 años de aportes no podrán acceder a la jubilación. La ANSES confirmó que el beneficio que permitió retirarse al 60% de los nuevos jubilados en 2024 dejará de existir.

El Gobierno de Javier Milei anunció que la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 vencerá en marzo y no será prorrogada. De esta manera, quienes alcancen la edad jubilatoria pero no tengan 30 años de aportes no podrán jubilarse. Según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para acceder a una jubilación es obligatorio cumplir con la edad mínima y contar con los años de aportes exigidos. Hasta ahora, la moratoria permitía regularizar faltantes, pero este mecanismo dejará de estar disponible.

Qué pasará con quienes no completaron los aportes

Los trabajadores que lleguen a la edad jubilatoria desde marzo sin los años de contribución requeridos sólo podrán solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio, que equivale al 80% de la jubilación mínima, no otorga derecho a pensión por viudez. En 2024, más del 60% de las nuevas jubilaciones fueron tramitadas a través de la moratoria previsional. Este plan estaba destinado a mujeres de 50 a 60 años y hombres de 55 a 65 que no habían completado sus aportes, permitiéndoles regularizar su situación en un plazo de hasta dos años.

Hasta cuándo se puede acceder a la moratoria

La fecha límite para adherirse al plan de pagos de ANSES es el 23 de marzo. Desde ese momento, sólo podrán jubilarse quienes cumplan con los 30 años de aportes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Aquellos que sí alcancen la edad requerida –60 años para mujeres y 65 para hombres– y cuenten con el tiempo de aportes completo, podrán iniciar su trámite de jubilación sin cambios.

