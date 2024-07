«LOS INSULTOS DEL DICTADOR MADURO PARA MÍ SON HALAGOS»: JAVIER MILEI TRAS LAS DICHOS DE MADURO

Nicolás Maduro, en medio del escándalo por los resultados eleccionarios, le respondió a Javier Milei durante el discurso en el que anunció su victoria electoral.

«Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde», le dedicó el presidente bolivariano a Milei, quien horas antes había concedido el triunfo electoral a la oposición venezolana y llamó a que «las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular».

La figura del presidente argentino fue utilizada por Maduro durante la campaña para marcar las ideas liberales libertarias como un límite a no cruzar en el avance de la derecha en la región, a pesar de tampoco contar con los respaldos a su candidatura por parte de los presidentes ubicados al otro lado de Milei, como el brasileño Lula Da Silva o el chileno Gabriel Boric.

En este sentido, el Presidente argentino se expresó en la tarde de este lunes con firmeza y dijo: «Los insultos del Dictador Maduro para mí son halagos. Casualmente repitiendo los mismos agravios de muchos «periodistas» bienpensantes de la Argentina cuya posición endeble permite que las atrocidades de Maduro sean legitimadas».

«Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La República Argentina tampoco. No reconocemos el fraude, llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra Patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad», continuó el mandatario nacional a través de su cuenta personal de X.