LOS GENDARMES DETENIDOS NEGARON VÍNCULOS CON ARIEL PEÑA Y ASEGURARON QUE SOLO COMPARTIERON UN OPERATIVO

Los cinco sargentos detenidos declararon este jueves y negaron que hayan tenido contacto directo con el ayudante fiscal acusado de ser líder de una banda narcocriminal.

Este viernes declararon los 5 gendarmes detenidos por la causa «Peña», la cual investiga una supuesta asociación ilícita en concurso real con el delito de tráfico ilícito de drogas, en la cual los uniformados son investigados por el comercio «agravado por haberse cometido mediante violencia e intimidación».

Bajo el patrocinio del abogado Miguel Barceló, los sargentos de Gendarmería Nacional, Ariel Antonio Alejandro, Ricardo Miguel Boituzat, José Daniel Noguera y Patricia Elizabeth Giménez brindaron su versión de los hechos. Lo propio hizo el sargento Enzo Gabriel Aguirre, imputado en esta causa y quien estaba con prisión domiciliaria en calidad de procesado por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica» en una causa que inició en septiembre de 2021.

«CAUSA PEÑA»

En múltiples allanamientos ordenados por la Justicia Federal, los gendarmes fueron detenidos este miércoles por la investigación que tiene como imputado al ayudante fiscal Ariel Adrián Peña y el jefe de Drogas Fuerte Esperanza, Cristian Obregón, entre otros integrantes de fuerzas federales y provinciales.

Ya detenidos, la jueza Zunilda Niremperger ordenó que se les tome declaración indagatoria a los gendarmes y que comiencen las pericias de los elementos secuestrados.

¿QUÉ DIJERON LOS GENDARMES?

Diario Chaco dialogó con el abogado de cuatro de ellos, Miguel Barceló, quien detalló que los efectivos «integran un grupo de inteligencia de Gendarmería que lo que hace es recabar datos e información y se las pasan a su superior. Ese superior es el que tiene que analizar o no y enviar a otro grupo de gendarmes, que es el que hace el procedimiento». Con esto, manifestó que sus defendidos no tenían contacto con los estupefacientes secuestrados puesto que ellos no trabajaban de manera directa en los operativos.

«No entendemos por qué los involucran a ellos con el tema de estupefaciente, como que lo almacenaban y vendían o lo fraccionaban, cuando ellos no tienen acceso a los secuestros ni tampoco manejan el lugar o dónde se aloja el secuestro», insistió Barceló.

Sobre la relación con Peña, los gendarmes coincidieron en que solo participaron en un procedimiento realizado junto al ayudante fiscal Ariel Peña y que estaban acostumbrados a trabajar con una empleada de Narcomenudeo de la ciudad de Sáenz Peña.

«Peña vino a un procedimiento y ellos participaron en ese único procedimiento, no hay ningún otro tipo de vínculo de ellos con Peña» , reforzó Barceló quien detalló que en el expediente hay tres hechos sospechados: una intervención en una gruta de San Expedito de Tres Isletas, otra en Quitilipi y otros en Pampa del Indio.

«Hay un solo procedimiento en el cual ellos participan en el acta, con todos los demás miembros de corte, que es donde encuentran sustancia ilegal en la vía pública. En los otros casos no tuvieron participación directa», aclaró el letrado que anunció que este lunes solicitará la excarcelación.

Barceló también expresó que las comunicaciones que realizaban con Narcomenudeo, se gestaban a través de sus superiores –«No había comunicación directa con Ariel Peña», aseguró- y que los secuestros de estupefaciente quedaban en el escuadrón a cargo de un responsable.

Según pudo saber DCH , los gendarmes se mostraron «sorprendidos» y todos coincidieron en su relato en que el año pasado ellos habían realizado un proceso investigativo contra uno de los integrantes del otro grupo de Gendarmería que operaba en Sáenz Peña pero que respondía a Resistencia.

«Llamó la atención, y nos enteramos todos en la audiencia, que Sáenz Peña es una de las únicas ciudades donde trabajan dos grupos de inteligencia de Gendarmería; uno que responde a Sáenz Peña y otro que responde a Resistencia con identidad, capacidad, operatividad y jefes distintos», contó el abogado al respecto.