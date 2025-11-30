LOS CELULARES QUE SE QUEDAN SIN WHATSAPP A PARTIR DE DICIEMBRE 2025
Quienes usan WhatsApp como principal medio de comunicación —ya sea para trabajo o vida cotidiana— deben tener en cuenta que, a partir de diciembre de 2025, algunos celulares dejarán de funcionar con la aplicación.
Esta medida no es nueva: Meta ajusta periódicamente la compatibilidad para que los sistemas operativos puedan soportar las actualizaciones y recibir los parches de seguridad correspondientes.
Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre 2025
Actualmente, WhatsApp es compatible con Android OS 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior. Por eso, los siguientes modelos ya no podrán usar la app:
Apple:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Samsung:
- Galaxy J2
LG:
- LG V10
- LG G3
Motorola:
- Moto G (modelos antiguos)
HTC:
- One M8
Sony:
- Xperia Z2
- Xperia Z3
Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares
WhatsApp revisa los dispositivos con software antiguo y menor número de usuarios para determinar si aún son compatibles. No se trata de un capricho, sino de una necesidad para garantizar funcionamiento óptimo, nuevas funciones y seguridad.
Cuando un celular tiene un software obsoleto:
- No puede recibir actualizaciones ni nuevas funciones.
- Su rendimiento disminuye, provocando apagones inesperados o lentitud.
- Existe un mayor riesgo de virus, malware y vulneración de datos.
Antes de cortar la compatibilidad, WhatsApp envía notificaciones y recordatorios para que los usuarios puedan actualizar sus dispositivos. Es posible revisar la versión del equipo en “Acerca del dispositivo” en Android o “Información” en iPhone.
Qué hacer si tu celular deja de ser compatible
Si tu dispositivo está en la lista, lo ideal es adquirir un modelo más reciente que reciba actualizaciones y ejecute todas las funciones de WhatsApp.
Como alternativa, se puede usar WhatsApp Web o la versión de navegador, aunque estas opciones no ofrecen todas las funciones de la app móvil y dependen de una computadora para su uso.