LOS CELULARES QUE SE QUEDAN SIN WHATSAPP A PARTIR DE DICIEMBRE 2025

A partir de diciembre, varios modelos antiguos de smartphones dejarán de ser compatibles con la popular aplicación de mensajería.

Celulares que se quedan sin WhatsApp a partir de diciembre 2025 (Foto: Adobe Stock)
Quienes usan WhatsApp como principal medio de comunicación —ya sea para trabajo o vida cotidiana— deben tener en cuenta que, a partir de diciembre de 2025, algunos celulares dejarán de funcionar con la aplicación.

Esta medida no es nueva: Meta ajusta periódicamente la compatibilidad para que los sistemas operativos puedan soportar las actualizaciones y recibir los parches de seguridad correspondientes.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre 2025

Actualmente, WhatsApp es compatible con Android OS 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior. Por eso, los siguientes modelos ya no podrán usar la app:

Apple:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Samsung:

  • Galaxy J2

LG:

  • LG V10
  • LG G3

Motorola:

  • Moto G (modelos antiguos)

HTC:

  • One M8

Sony:

  • Xperia Z2
  • Xperia Z3
Estos celulares se quedarán sin WhatsApp a partir de diciembre (Foto: Adobe Stock).
Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares

WhatsApp revisa los dispositivos con software antiguo y menor número de usuarios para determinar si aún son compatibles. No se trata de un capricho, sino de una necesidad para garantizar funcionamiento óptimo, nuevas funciones y seguridad.

Cuando un celular tiene un software obsoleto:

  • No puede recibir actualizaciones ni nuevas funciones.
  • Su rendimiento disminuye, provocando apagones inesperados o lentitud.
  • Existe un mayor riesgo de virus, malware y vulneración de datos.

Antes de cortar la compatibilidad, WhatsApp envía notificaciones y recordatorios para que los usuarios puedan actualizar sus dispositivos. Es posible revisar la versión del equipo en “Acerca del dispositivo” en Android o “Información” en iPhone.

Qué hacer si tu celular deja de ser compatible

Si tu dispositivo está en la lista, lo ideal es adquirir un modelo más reciente que reciba actualizaciones y ejecute todas las funciones de WhatsApp.

Como alternativa, se puede usar WhatsApp Web o la versión de navegador, aunque estas opciones no ofrecen todas las funciones de la app móvil y dependen de una computadora para su uso.

