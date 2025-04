LOS BANCOS ATENDERÁN AL PÚBLICO SOLO HASTA EL MIÉRCOLES

A comienzo de mayo, se celebra un fin de semana largo a nivel nacional. El 1° de mayo es el Día del Trabajador, que este año cae en un jueves. Según la Ley 27.399, esta fecha se considera un feriado inamovible, lo que significa que no puede ser trasladado a otro día.

En adición, el Gobierno decidió declarar el 2 de mayo como un día no laborable con fines turísticos, permitiendo así la posibilidad de un descanso prolongado para muchos trabajadores.

Con la declaración del viernes 2 de mayo como un día no laborable con fines turísticos, se establece que cada empleador tiene la libertad de determinar si sus empleados trabajarán o no en esa jornada. Sin embargo, el sindicato Asociación Bancaria confirmó que las entidades financieras no funcionarán durante el día 2, lo que incluye también a diversas actividades vinculadas al sector público.

De esta manera, las sucursales bancarias estarán cerradas desde el 1° hasta el 4 de mayo, y los usuarios solo podrán realizar operaciones presenciales nuevamente a partir del lunes 5 de mayo.

Esta situación puede generar inconvenientes para aquellos que necesiten realizar trámites urgentes o retiros de efectivo.

No obstante, los clientes aún tendrán la opción de utilizar los cajeros automáticos, así como el home banking y las plataformas digitales de las distintas entidades financieras, lo que les permitirá continuar con algunas transacciones sin necesidad de acudir a una sucursal.