LOS ARTISTAS TUVIERON QUE DESPEDIR A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA Y ASEGURAN QUE “LA MARCA VENCE” EN ALGUNOS MESES.

El conflicto entre Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas, las dos figuras históricas de Los Palmeras, sumó un nuevo capítulo. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, los músicos de la reconocida banda santafesina habrían sido despedidos de la empresa que los contrataba, en medio de una fuerte interna que amenaza con una ruptura definitiva.

De acuerdo con Etchegoyen, el enfrentamiento entre los fundadores se trasladó también al plano empresarial. La marca Los Palmeras vencería el próximo mes y Cacho Deicas ya le habría comunicado a sus abogados su intención de mantener el 50% de los derechos sobre el nombre.

“Se está hablando entre los músicos y Marcos Camino el tema de la rescisión de sus contratos porque ya no pertenecen más a Palmeras Producciones y tuvieron que despedirlos legalmente”, detalló el periodista, quien además aseguró que los músicos fueron notificados formalmente de su desvinculación.

Pese a eso, Etchegoyen aclaró que Camino podría recontratar al mismo equipo bajo una nueva razón social. “Legalmente fueron despedidos, pero uno imagina que Marcos creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando. Se está trabajando en la disolución y por los despidos bajo esa SRL crearán otra compañía que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho”, explicó.

