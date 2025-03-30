LOS ANTECEDENTES DEL DETENIDO DEL CRIMEN DEL VILLA DEL OESTE, ANTEDENTES JUDICIALES
NUÑEZ,DIEGO EZEQUIEL – DNI N° 49478105
-REGISTRA ANTECEDENTES JUDICIALES
* 27-03-2023 Causa Judicial: LESIONES GRAVES CAMARA 3 EN LO CRIMINAL Causa N° 35425/2023Oficio N° S/N CONFORME SENTENCIA Nº 187/23 DE FECHA 26-09-23 DICTADA POR LA CAMARA TERCERA CRIMINAL. FALLO: CONDENAR POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS DE PRISION CONDICIONAL. IMPONIENDO REGLAS DE CONDUCTAS POR EL TERMINO DE CUATRO (04) AÑOS EL CUAL VENCEN EN FECHA 26-09-2027.
______________________________ IDENTIFICACIONES (NO DEBEN TENERSE EN CUENTA COMO ANTECEDENTES)
* 2025-03-30 Causa: SUP. HOMICIDIO AGRAVDO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO- DIV. DELITOS C/ LAS PERSONAS- FISCALIA PENAL N° 6 Sumario: – Expte.: 130/02-675-E/25
* 2022-06-02 Causa: SUP. LESIONES GRAVES CON ARMA COMISARIA 3RA.CAP. EQUIPO FISCAL N° 10 RCIA. Sumario: – Expte.: 24-1661-E/22
* 2022-08-12 Causa: SUP. INF./ ART 189º CPA CRIA. 2DA. METROP. RESISTENCIA FISC. DE INVES. PENAL N° 2 Sumario: – Expte.: 23-4343-E/22
*2023-11-27 Causa: SUP.ENCUBRIMIENTO DIV. SUSTRACCION VEHICULAR EQUIPO FISCAL N°13 Sumario: Expte.: 02-4251-E/2023
VERIFICADO EN SISTEMA SI.GE.BI Y *SIFCOP NO REGISTRA PEDIDO A LA FECHA.-