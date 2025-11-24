Lomas de Zamora: voraz incendio consumió dos fábricas de artefactos plásticos

Cómo empezó el fuego en Lomas de Zamora

El siniestro comenzó alrededor de las 2 de la mañana, en la intersección de Gabriela Mistral y Emerson, en la localidad de Villa Centenario, y se propagó rápidamente. Por el momento, se desconocen las causas del incendio, por lo que se tendrá que esperar las pericias correspondientes.

Alrededor de las 2:30, cuando arribó la primera dotación, se ordenó la evacuación de toda la manzana, especialmente de las viviendas linderas, que sufrieron los mayores daños. Hasta el momento, esos vecinos no han podido regresar a sus hogares: «Si existían pruebas sobre lo que originó el fuego, se quemaron todas», sostuvo Liuzzi.

A los pocos minutos, la magnitud del incendio quedó registrada en imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. En ellas se observan las enormes columnas de humo blanco y negro que cubrieron el cielo de la zona y que aún permanecen.