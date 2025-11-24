ISRAEL ANUNCIÓ LA MUERTE DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DE HEZBOLLAH

Israel anunció este domingo que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbollah en un ataque aéreo contra un edificio residencial, en Beirut, la capital libanesa.

El grupo islamista proiraní afirmó que el ataque cruzó una línea roja.

Por su parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu acusa al movimiento chiita libanés de violar el alto el fuego, rearmarse y reactivar sus infraestructuras.

El bombardeo, que se dio en medio de un nuevo aumento de la tensión en el área, alcanzó el tercer y cuarto piso de un edificio de nueve plantas, donde acudieron ambulancias y socorristas.

A su vez, las autoridades libanesas acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concluido bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

Asimismo, en un comunicado divulgado poco después del ataque, el ejército israelí afirmó que «eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbollah».

En tanto, el Ministerio de Salud del Líbano señaló por su parte que el ataque causó cinco muertos y 28 heridos.

Sin embargo, no proporcionó las identidades de los fallecidos en el ataque, que tuvo lugar en la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, un área densamente poblada que controla Hezbolah.