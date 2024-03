LO QUE REVELÓ LA AUTOPSIA DEL EMPRESARIO ASESINADO

Hipótesis: homicidio en ocasión de robo

Los resultados de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de San Fernando trascendieron por estas horas, revelando que la víctima tenía. El cuerpo presentaba además quemaduras de cigarrillos.

De Marco, propietario de una conocida inmobiliaria porteña, vivía solo en la casa ubicada en Obispo Terrero y San José, de San Isidro; era instructor de tiro y encabezó durante varios años la ONG Centro de Prevención de Crueldad al Animal.

La hipótesis que maneja la fiscal Carolina Asprella es la de un homicidio en ocasión de robo, investigación que llevada adelante por la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense.

No obstante, aun se ignora si llegaron a llevarse algo de la casa o, eventualmente, qué le habrían robado, dado que la vivienda no tiene cámaras de seguridad pero sí una alarma que, según fuentes judiciales, no sonó.