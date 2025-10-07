LO QUE NO SE VIO DEL SHOW DE JAVIER MILEI: CON YUYITO, FACCIONES ENFRENTADAS Y HERIDOS

En un intento por recuperar la mística libertaria que lo llevó a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó anoche un espectáculo musical en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentó su nuevo libro «La Construcción del Milagro». El evento, que combinó política, rock y liturgia libertaria, se desarrolló en un clima tenso, atravesado por divisiones internas, incidentes en los alrededores y un contexto económico y electoral desafiante.

El mandatario repitió el formato de aquel recordado acto del 22 de mayo de 2023 en el Luna Park, cuando, aún como candidato, se subió al escenario junto a sus dirigentes más cercanos y ofició de cantante. Pero esta vez, la escena fue distinta: la euforia se mezcló con la incertidumbre que atraviesa su Gobierno, a solo tres semanas de las elecciones nacionales y tras la abrupta renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Fiel a su estilo bilardista, Milei buscó reconstruir la «épica» de campaña. Desde temprano, cientos de militantes libertarios se congregaron en el Parque Los Andes, en el límite entre Chacarita y Villa Crespo, donde se respiraba un clima de festival político. Sin embargo, detrás de la escenografía, se dejaron ver las grietas internas del oficialismo.

Dentro y fuera del estadio, las dos principales facciones del movimiento libertario —los «violetas», alineados con Karina Milei, y los «bordó», encabezados por Santiago Caputo— se ubicaron en sectores separados, casi como dos hinchadas enfrentadas. La división fue tan evidente que la propia organización dispuso plateas diferenciadas, con cánticos y estéticas propias.

En el ingreso al estadio, los «violetas» mostraron el despliegue más grande, con militantes llegados desde distintas provincias. En contrapartida, los «bordó» —identificados con el núcleo político y comunicacional de Caputo— marcaron presencia con referentes como el consultor, el diputado Agustín Romo, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y el influencer Daniel Parisini, más conocido como «El Gordo Dan».

Mientras tanto, el operativo de seguridad presidencial se vio desbordado durante el ingreso de Milei al predio. Fiel a su estilo, el presidente decidió entrar entre la multitud, generando momentos de pánico y descontrol. En cuestión de segundos, una avalancha de simpatizantes se abalanzó para saludarlo. Al menos dos jóvenes resultaron heridas con politraumatismos y debieron ser atendidas por personal médico, una de ellas trasladada a un hospital. «No hubo un muerto de casualidad», admitió un dirigente presente en el lugar.

Afuera, la situación tampoco fue tranquila. Grupos opositores se enfrentaron con simpatizantes libertarios sobre la Avenida Corrientes y el Parque Los Andes , con saldo de varios heridos. Las imágenes captadas por canales de televisión mostraron corridas, golpes y destrozos, mientras fuentes oficiales confirmaron incidentes más graves debajo del viaducto de la Línea San Martín.

Entre los invitados al acto se destacaron funcionarios del gabinete y legisladores nacionales. También llamó la atención la presencia de «Yuyito» González, expareja del presidente, quien mantuvo un perfil discreto durante toda la velada.

Milei subió al escenario como líder de su «Banda Presidencial», interpretó algunos temas de rock clásico y cerró con un discurso donde defendió su gestión y presentó los lineamientos de su libro.

Cuáles fueron las canciones que interpretó Javier Milei en el Movistar Arena

Panic Show (La Renga)

Demoliendo hoteles (Charly García)

Rock del gato (Ratones Paranoicos)

Blues del equipaje (La Mississipi)

No me arrepiento de este amor (versión de Attaque 77)

Dame el fuego de tu amor (Sandro)

Hava Nagila (canción tradicional judía)

Libre (Nino Bravo)

Durante su discurso, el presidente agradeció a «cada uno de los que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá», dijo.

Y agregó: «También quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la púrpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo».