LLEGARON A LA PROVINCIA OTRAS 9 MIL DOSIS DE LA SPUTNIK V

La ministra de Salud del Chaco, Paola Benítez supervisó en la mañana de este lunes la llegada de 9 mil dosis de las vacunas Sputnik V. Se trata del primer componente, destinadas a continuar con la inmunización de personas mayores en toda la provincia. Vale destacar que con esta nueva partida, la provincia comienza la vacunación de adultos de más de 65 años.

Las vacunas llegaron a las 7.30 de la mañana, a la sede del Ejército Argentino por Av. 9 de Julio 3.300.

Desde la cartera sanitaria recordaron que se encuentran disponibles desde este fin de semana, 8.000 nuevos turnos para personas mayores de 70 años y que pueden consultar día, horario y lugar de vacunación en la plataforma https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/

Postas de vacunación

El Ministerio de Salud de la provincia informó además que continúa la campaña de vacunación para mayores de 70 años en las diferentes postas instaladas a tal fin.

Detallaron que para mayores de 80 años que no han podido asistir hasta el momento, deberán hacerlo a los clubes Chaco For Ever, Sarmiento y Central Norte, al Polideportivo Jaime Zapata, al Parque la Democracia o al Centro de Convenciones Gala, todos de Resistencia, de 8 a 12 o de 16 a 20.

En Fontana se vacuna en el Centro Cultural Tepeyac; en Barranquera en el Centro Cultural La Flota y en Puerto Vilelas en la Casa de la Cultura. En todos los casos el horario de atención es de 8 a 12 y de 16 a 20.

Las personas mayores de entre 70 y 80 años sólo podrán asistir con turnos asignados los cuales pueden ser consultados en la pagina elijovacunarme.gov.ar.

Los lugares de vacunación para esta franja etaria son los mismos mencionados con anterioridad en en los mismos horarios.

