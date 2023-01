LLAMADAS A EUROPA, CONSULTAS DE FAMILIARES Y MUESTRAS DE ADN: EL TRABAJO PARA IDENTIFICAR A LOS FALLECIDOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Desde la Fiscalía de Villa Ángela dijeron estar «desbordados» aunque aclararon que se fueron «acomodando sobre la marcha». Un teléfono de Alemania y una llamada del fiscal, claves para iniciar la identificación de los cuerpos.

El fiscal Sergio Ríos brindó algunos detalles sobre cómo avanza la investigación por la avioneta robada en Villa Ángela y la caída que terminó en la muerte de sus cinco integrantes. El caso está a su cargo y ya cuenta con un trabajo articulado con la delegación de funcionarios y agentes de la Policía Nacional del Paraguay y con el Ministerio de Seguridad de la Nación, ante la gravedad del hecho que involucra hasta ahora a dos naciones.

Ríos anticipó que ya se recolectaron 5 muestras de ADN y que están aguardando los resultados de las pruebas genéticas. En declaraciones públicas, evitó confirmar que uno de los identificados sea de apellido Quiroga, aunque reconoció que hay indicios que así lo señalan.

Además, el fiscal indicó que hoy iban a realizar una nueva muestra de ADN ante el arribo de Villa Ángela de familiares de un segundo fallecido. Ríos optó por ser cauteloso y evitó proporcionar mayores datos.

«Estamos un poquito desbordados, en un momento sentí un poco de vergüenza que no estaba a la altura de la circunstancia, pero logramos organizamos . Pido que se comprenda que nunca estuvimos preparado para esto. Nos fuimos acomodando sobre la marcha», reconoció el hombre a cargo de la investigación esta mañana en declaraciones a La Radio.

Sobre cómo se logró identificar al primer cuerpo, del cual insistió en no brindar datos, contó que «hay información que no puedo dar, esto comenzó porque un periodista de acá me proporcionó un teléfono de Alemania, llamé a esa persona y logré generar un vínculo de confianza y fue lo que nos llevó… eso es lo que nos permite la globalización, los emigrantes paraguayos. Por distintos otros teléfonos, inclusive de Europa, llegamos a la familia y nos permitió individualizar e identificar al cadáver«.

«Cuando recién ocurrió esto, con cinco personas totalmente calcinadas, no me imaginaba por dónde empezar. Lo del teléfono alemán… nos prendimos. Cuanto mayor dificultad a cualquier cosita uno se prende»

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia comunicaron este viernes que «todos los indicios conducen a que existía al menos un ciudadano paraguayo en la avioneta robada, por lo que la Policía Nacional del Paraguay se puso en contacto con la Policía del Chaco para ofrecer su colaboración, al igual que con el fiscal del caso. Con ellos se trabaja de manera frecuente, al igual que con la brasileña en todo lo que es la zona de Triple Frontera».

Gloria Zalazar detalló: «Nos pusimos en contacto con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con quien también estamos coordinando acciones, ya que dada las características que se están vislumbrando del hecho esto involucra a dos naciones como mínimo».

