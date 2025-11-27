LIVIO GUTIERREZ RECIBIÓ A LA GOBERNADORA DEL DISTRITO 4845 DE ROTARY INTERNACIONAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez recibió a la gobernadora del distrito 4845 de Rotary Internacional, Natalia Caligaris, con quien dialogó sobre los proyectos rotarios y la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno del Chaco. En la reunión, realizada en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, participaron además el subsecretario de Modernización, Federico Valdés y de los diferentes clubes rotarios de Chaco.

“Es fundamental que puedan escuchar los intereses de los diferentes clubes, no podemos hacer nada si los dueños de casa no nos dan los permisos, por eso es importante que nos escuchen”, agradeció la gobernadora rotaria Natalia Caligaris, que representa el Nordeste argentino y Paraguay.

El distrito 4845 abarca el Nordeste argentino y de Paraguay; zona en la que hay casi 80 clubes rotarios. “La función es visitar a los diferentes distritos y representar al distrito ante el público y otras entidades con el objetivo de fortalecer los clubes existentes, fomentar la expansión y promover la participación en proyectos de servicio”, detalló Caligaris.

Para ello agradeció el recibimiento del gobierno provincial. “Es fundamental que puedan escuchar los intereses de los diferentes clubes, las actividades que desarrollan y su visión; además no podemos hacer nada si los dueños de casa no nos dan los permisos necesarios, por eso es importante que nos escuchen y nos regalen su tiempo”, expresó.

En esa línea adelantó el interés en proyectos de gran impacto. “Las necesidades llegan a los clubes, que son los que están más cerca en la comunidad, y ellos son los grandes gestores de esas acciones para llegar a los decisores que son los estados”, explicó.

Rotary es una organización mundial de profesionales y líderes que colaboran para ofrecer servicio humanitario y promover la paz, la integridad y la comprensión internacional. Fundada en 1905, funciona a través de clubes locales que trabajan en proyectos para resolver problemas urgentes en áreas como la salud, la educación, el desarrollo económico y el suministro de agua potable. Actualmente en la provincia hay al menos nueve clubes Rotary: siete en Resistencia, uno en Colonia Benítez y otro en Barranqueras.

