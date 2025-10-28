LISTA 10 INSSSEP PUEDE: “BUSCAMOS UNA REPRESENTACIÓN REAL DE LOS AFILIADOS” EXPRESÓ GERMÁN LANDRIEL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 30 de octubre se realizarán las elecciones para elegir vocales y síndicos del INSSSEP. En este marco, Germán Landriel, candidato de la Lista 10 “INSSSEP Puede”, se postula como vocal activo titular, acompañado por Mariela Mercadín (vocal activa alterna), Zulma Galeano (síndico titular) y Fernando Romero (síndico alterno).

La votación se llevará a cabo de 8 a 18 horas en toda la provincia, con urnas habilitadas en diferentes organismos públicos. En Resistencia, los afiliados podrán votar en la Escuela de Comercio, el edificio central del INSSSEP, SAMEEP, APA y otros puntos habilitados.

“Este jueves todos los afiliados directos y titulares podremos elegir a nuestros representantes, como lo establece la ley cada cuatro años. Invitamos a todos a participar y acercarse a votar. Nuestra propuesta es la Lista 10; en mi caso, represento al sector docente y soy candidato a vocal activo titular”, expresó Landriel.

El candidato destacó la trayectoria y el compromiso de quienes lo acompañan: “Me acompaña la doctora Mariela Mercadín, del área de Salud Pública; la profesora Zulma Galeano y el señor Fernando Javier Romero, jefe de la Policía del Chaco. Todos con una destacada vocación de servicio y defensa de los derechos de los trabajadores”.

Asimismo, Landriel remarcó las principales propuestas de la Lista 10: “Buscamos una representación real de los afiliados. Queremos que todas las voces sean escuchadas: docentes, trabajadores de salud, municipales, policías y todos los sectores que integran esta gran familia del INSSSEP”.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos centrales es fortalecer los programas de atención a pacientes de alta complejidad, para garantizar respuestas rápidas y sostenidas. “Cada afiliado tiene sus propias demandas, y nuestra tarea es acompañarlas con compromiso y gestión”, agregó.

Finalmente, Landriel invitó a todos los afiliados a participar en las elecciones: “Tenemos muchas ganas de trabajar y de seguir mejorando nuestra obra social. Los invitamos a votar con conciencia y esperanza, y a sumarse a este proyecto que busca representar verdaderamente a todos los afiliados”.

