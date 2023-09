LIONEL SCALONI: «HICIMOS UN PARTIDO INCREÍBLE»

El DT de la Selección Argentina resaltó la actuación ante Bolivia, y señaló que Lionel Messi «no estaba para jugar, no se sentía cómodo»

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, brindó una conferencia de prensa tras la goleada por 3-0 frente a Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias, y aseguró que no arriesgaron a Lionel Messi porque «no se sentía cómodo», al tiempo que llenó de elogios a sus futbolistas por la actuación.

«Leo no estaba para jugar», afirmó el DT, y detalló: «Ayer (por el lunes) intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos».

Además, consideró que «no era necesario porque vienen cosas importantes, y la parada era difícil, incluso entrando se podía hacer mal».

Por otro lado, el entrenador afirmó que jugar en la altura «tiene sus dificultades» y que la «virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota».

«Estamos contentos. Era una parada muy difícil y la sacamos adelante», expresó Scaloni, y agregó: «La fórmula son los jugadores que juegan muy bien. Hay un grupo que juega muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible. Es mérito de ellos».

Por otra parte, afirmó que las Eliminatorias sudamericanas «son las más difíciles» y que «Argentina hizo el partido que tenía que hacer».

«La charla principal era que juguemos al fútbol, que se puede jugar. Con la dificultad añadida, que la pelota va más rápido, la falta de aire… Si nosotros éramos capaces de mover la pelota al hombre y no al espacio, íbamos a llegar en condiciones de hacer gol», expresó.

LA DIVISIÓN DEL PÚBLICO BOLIVIANO

Además, Lionel Scaloni se refirió a la división del público boliviano a raíz de la llegada de los campeones del mundo al país: «Caló hondo haber conseguido el título de la manera que se consiguió y que sea sudamericano el país que lo ganó. Está bueno. Agradecemos el comportamiento de la gente. Esperemos que pase en todos los estadios. Estamos contentos, es mérito de todos ellos».