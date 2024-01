LIONEL MESSI NO ASISTIRÁ A LOS PREMIOS THE BEST: EL MOTIVO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Lionel Messi es finalista en los premios The Best de la FIFA en Londres, Inglaterra, donde elegirán a los mejores futbolistas, entrenadores e hinchas de 2023. Sin embargo, la Pulga se quedó en Miami, donde este lunes se entrenará con vistas al primer amistoso de la temporada ante El Salvador, que será este viernes a las 22.

Según el periodista Ariel Senosiain, el capitán de la Selección argentinano viajó a Inglaterra porque practicará este lunes con el equipo que dirige el Tata Martino de cara al comienzo de una nueva temporada en la MLS.

El futbolista de Inter Miami está nominado a los premios The Best junto a Erling Haaland del Manchester City y el francés Kylian Mbappé del PSG. Y, en caso de ganar el premio, Lionel Messi lograría su tercer The Best tras haberlo conseguido en 2019 y 2022.

LOS AMISTOSOS DE INTER MIAMI

El primer partido que tendrá el equipo dirigido por Gerardo Martino es la Selección de El Salvador el 19 de enero como visitante. Luego jugará ante Dallas y después comenzará la gira por Asia, donde se medirá ante Al-Hilal, equipo de Neymar, que todavía está lesionado, y luego contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ambos en Riyadh. Además, habrá otro cruce contra una selección, esta vez Hong Kong, y finalizará en Japón contra Vissel Kobe. Finalmente, volverá a Miami para jugar contra Newell’s previo al inicio de la MLS.

La Pulga, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba juntos en el Inter Miami. (Foto: Instagram/ @intermiamicf).

–Viernes 19 de enero a las 22.00: Selección de El Salvador vs. Inter Miami (Estadio Cuscatlán).

–Lunes 22 de enero a las 20.00: FC Dallas vs. Inter Miami (Estadio Cotton Bowl).

–Lunes 29 de enero a las 15.00: Al Hilal vs. Inter Miami (Kingdom Arena).

–Jueves 1° de febrero a las 15.00: Al Nassr vs. Inter Miami (Kingdom Arena).

–Domingo 4 de febrero a las 06.00: Hong Kong vs. Inter Miami (Estadio Hong Kong).

–Miércoles 7 de febrero con horario a definir: Vissel Kobe vs. Inter Miami (Estadio Nacional de Japón).

–Jueves 15 de febrero con horario a definir: Inter Miami vs. Newell’s (DRV PNK Stadium)

