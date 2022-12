LIONEL MESSI, CON FECHA PARA VOLVER A JUGAR EN EL PSG TRAS CORONARSE CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Tras coronarse con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Lionel Messi se perderá tres partidos con el PSG porque está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Rosario, junto a su familia y amigos. Según anuncian los medios franceses, el astro volverá a jugar en dos semanas.

En el París Saint Germain esperan que la Pulga se reincorpore a los entrenamientos el próximo martes 3 de enero. De esta forma se perdería en total tres juegos: dos por la Ligue 1, ante el Racing de Estrasburgo y el Lens, y uno por Copa de Francia contra Châteauroux.

El regreso de Leo Messi sería el miércoles 11 de enero, cuando el PSG enfrente al Angers, por la fecha 18.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ MESSI EN EL PSG

28.12.2022 – PSG vs. Strasbourg – Ligue 1

01.01.2023 – Lens vs. PSG – Ligue 1

06.01.2023 Châteauroux vs. PSG – Copa de Francia

MBAPPÉ Y NEYMAR, CON CHANCES DE JUGAR EL MIÉRCOLES EN EL PSG

El francés Kylian Mbappé casi no tuvo descanso y desde el miércoles pasado, tres días después de perder la final del Mundial contra Argentina, volvió a entrenar con el equipo. En tanto, Neymar, que con Brasil llegó a cuartos, instancia en la que perdió con Croacia, está practicando con el plantel desde el jueves.

Si bien el DT Christopher Galtier no confirmó sus presencias, dan como un hecho que jugarán el miércoles contra Racing de Estrasburgo.

FUENTE: TyC Sports

Relacionado