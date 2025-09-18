LIBRETA AUH DE ANSES: CÓMO CALCULAR EL MONTO A COBRAR SEGÚN LOS MESES ACREDITADOS Y LA ZONA GEOGRÁFICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

No todos perciben el plan durante los 12 meses del periodo, por lo que deben revisar el monto que les corresponde por el 20% retenido mensualmente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga de manera mensual la Asignación Universal por Hijo (AUH), aunque se queda con el 20%. El monto retenido se cobra una vez que se presenta la Libreta AUH, que busca corroborar que el menor haya cumplido su escolaridad, así como también con el calendario de vacunación.

En el ciclo actual, se cobra el monto que se acumuló entre febrero de 2024 y marzo de 2025. Este trámite se puede hacer de manera presencial o de forma online, que permite recibir un dinero muy valioso para las familias.

Un punto fundamental es que el total de la Libreta AUH puede variar, dependiendo de los meses en que se haya cobrado la asignación que brinda el ANSES, así como también la ubicación geográfica y certificado de discapacidad, en caso de tenerlo.

Cuánto se cobra de la Libreta AUH

Por ejemplo, las familias que recibieron la AUH durante los 12 meses, obtendrán un total de $188.069,40 por cada hijo. Este monto es más alto para los que viven en la Zona 1, con una suma de $244.491,60.

ANSES se refiere a la Zona 1 con las provincias de La Pampa, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además de la localidad de Patagones, en Buenos Aires.

Aquellos que hayan cobrado durante menos meses, deben realizar la suma correspondiente, según los valores del ANSES.

Febrero 2024 : $8.264,40 – $10.743,80 (Zona 1).

Marzo 2024 : $10.510,80 – $13.664,20.

Abril 2024 : $10.510,80 – $13.664,20.

Mayo 2024 : $10.510,80 – $13.664,20.

Junio 2024 : $14.870,80 – $19.332,20.

Julio 2024 : $15.492,40 – $20.140,20.

Agosto 2024 : $16.202,00 – $21.062,60.

Septiembre 2024 : $16.855,00 – $21.911,60.

Octubre 2024 : $17.558,00 – $22.825,40.

Noviembre 2024 : $18.167,40 – $23.617,80.

Diciembre 2024 : $18.656,20 – $24.253,20.

Enero 2025 : $19.109,60 – $24.842,80.

Febrero 2025 : $19.625,60 – $25.513,40.

Marzo 2025: $19.625,60 – $25.513,40.

En caso de los titulares que cobren la AUH y cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), los valores de los montos son otros. En total, se cobra $612.401 en zona sin especificación y $97.122,60 en la Zona 1.

Febrero 2024 : $26.911,60 – $34.985,20 (Zona 1).

Marzo 2024 : $34.226,20 – $44.494,20.

Abril 2024 : $34.226,20 – $44.494,20.

Mayo 2024 : $34.226,20 – $44.494,20.

Junio 2024 : $48.423,40 – $62.950,60.

Julio 2024 : $50.447,60 – $65.582,00.

Agosto 2024 : $52.758,20 – $68.585,80.

Septiembre 2024 : $54.884,40 – $71.349,80.

Octubre 2024 : $57.173,20 – $74.325,20.

Noviembre 2024 : $59.157,20 – $76.904,40.

Diciembre 2024 : $60.748,60 – $78.973,20.

Enero 2025 : $62.224,20 – $80.892,80.

Febrero 2025 : $63.905,00 – $83.076,00.

Marzo 2025: $63.905,00 – $83.076,00.

¿Cómo se presenta la Libreta AUH?

Hay dos formas habilitadas para presentar la Libreta AUH:

Presencialmente: acercándose a una oficina de ANSES o a un operativo móvil, sin necesidad de sacar turno previo.

Virtualmente: ingresando a Mi ANSES, donde se puede descargar el formulario, completarlo con la información escolar y de salud, firmarlo, sacar una foto clara y volver a subirlo.

El organismo recordó que el plazo para completar este trámite vence el 31 de diciembre de 2025. Aquellos que no lo presenten perderán el derecho a cobrar el complemento retenido y la Ayuda Escolar correspondiente.

