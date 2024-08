Ley de financiamiento universitario: el CIN celebró la media sanción y el rector de la UNNE valoró el precedente de cara al Presupuesto 2025

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

En un comunicado oficial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su satisfacción por la media sanción del proyecto de actualización de gastos de funcionamiento y salarios y becas estudiantiles por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, y reconoció el responsable trabajo de legisladoras y legisladores que permitió dar este sustancial paso para todo el sistema universitario nacional. Por su parte, el Rector de la UNNE, Gerardo Omar Larroza, consideró que el acompañamiento legislativo logrado es un precedente importante de cara al proyecto de Presupuesto 2025.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, este jueves 15 de agosto, el proyecto de ley propuesto por la UCR para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales. La iniciativa obtuvo 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, y logró así la media sanción que posibilita su tratamiento en el Senado.

El dictamen de minoría que finalmente fue aprobado en general, está firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. Con la diputada bonaerense Danya Tavela como autora principal, propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.

Tras la media sanción legislativa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una declaración conjunta en la que remarcan que «este trabajo legislativo es un enorme reconocimiento a las universidades nacionales y da cuenta de lo que las comunidades universitarias, las representaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles, el CIN y el país todo reclamó a lo largo de todo el año: la necesidad de un sistema universitario fuerte al servicio de la Nación, un presupuesto para funcionar, salarios dignos para una universidad de excelencia y becas dignas para nuestros estudiantes”.

«Agradecemos a las y los diferentes diputadas y diputados, que trabajaron responsablemente para aprobar este proyecto, por su apoyo constante al sistema universitario público que da esperanzas en un año muy complejo, por poder otorgar, finalmente, a la universidad pública la jerarquía y centralidad que la Nación requiere y que la sociedad argentina reclamó en la conmovedora manifestación de apoyo en abril de este año”, señala el texto.

Desde el CIN indicaron que se ponen a disposición de la Honorable Cámara de Senadores y solicitan el tratamiento urgente para que el proyecto, que adquirió media sanción, se convierta en ley rápidamente, «una ley que otorgará previsibilidad al sistema y resolverá sus problemas».

«Necesitamos revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y nodocentes de las universidades, y recuperar la normalidad en el desarrollo de nuestras actividades, para que la universidad siga aportando a un país que, por sus problemas, necesita mucho de ella».

Opinión del rector de la UNNE

El rector de la UNNE, Gerardo Omar Larroza, se refirió al tratamiento legislativo de la ley de financiamiento universitario y celebró la media sanción en Diputados. “Estamos contentos porque se acaba de aprobar la Ley de Financiamiento, es una media sanción de un proyecto que se venía trabajando en espacios de diálogo”, dijo al aire de Radio UNNE.

Resaltó la medida como crucial para lograr un presupuesto acorde para el 2024, pero también consideró que el amplio acompañamiento alcanzado por distintos bloques legislativos sienta un precedente clave para la futura discusión del proyecto de Presupuesto 2025.

«La media sanción es fruto de un trabajo de diálogo de distintos espacios, y responde al trabajo que, desde el sistema universitario venimos realizando en todos los escenarios posibles, como las paritarias, reuniones con el Ejecutivo Nacional, con legisladores nacionales, en pos de lograr una solución del fondo al tema del presupuesto», señaló.

Destacó que poder contar con un presupuesto que tenga contempladas todas las dimensiones, no solamente la cuestión de gastos de funcionamiento, es una herramienta fundamental para las universidades.

En esa línea, sostuvo que «es la antesala de lo que es el termómetro de un posicionamiento estratégico importante a la hora de discutir el presupuesto 2025 que se debe presentar en el mes de septiembre».

Señaló que actualmente las universidades están con actividades normales en cuanto a su capacidad de funcionamiento, pero en un contexto de medidas de fuerza de entidades gremiales, y sobre ello acotó que «desde el Consejo Superior de la UNNE hemos acompañado el alerta emitida por los gremios respecto al deterioro en el poder adquisitivo de los salarios».

Por otra parte, señaló que quedan algunos puntos postergados en el reclamo del sistema universitario, “no por ser de menor importancia sino por no tener las herramientas de cómo solucionarlos, como ser el tema de las obras de infraestructura y de los investigadores”.

«Desde el grupo de rectores del CIN evaluamos que todavía estamos parados en la gran marcha federal del 23 de abril, pero ese es un capital que debemos consolidar y no diluirlo, por lo tanto, estamos a favor del acompañamiento de los reclamos pendientes», planteó.

Tema salarial

En relación a los planteos en materia salarial, este miércoles último el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste brindó su apoyo al reclamo encarado por entidades gremiales representativas de los sectores docentes y no docentes, con énfasis en la urgente recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario.

«Como Consejeros y Consejeras Superiores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) expresamos nuestra profunda preocupación ante el crítico deterioro salarial que sufren docentes y no docentes de las Universidades Nacionales», indicó el cuerpo directivo en un comunicado oficial.

Se explicó que entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza. «Esta situación, que afecta a millones de trabajadores en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir su misión», reza el texto.

Se agrega que a la mencionada situación salarial debe sumarse la cancelación del FONID, recortes en programas de asistencia a estudiantes, falta de actualización de los montos de becas estudiantiles, y de investigación. Las consecuencias de este proceso son múltiples y preocupantes.

«La pérdida del poder adquisitivo ha impactado significativamente en la calidad de vida de los trabajadores universitarios, comprometiendo su dedicación y compromiso con la institución. Además, el deterioro salarial ha puesto en peligro el funcionamiento del Departamento Médico Social Universitario (DAMSU) y amenaza con afectar otras áreas fundamentales como la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza».

Desde el Consejo Superior de la UNNE se recordó que el pasado 4 de julio, tanto el CIN como las representaciones gremiales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) emitieron un comunicado conjunto alertando sobre la situación crítica que atraviesan los salarios no docentes y docentes. «Sin embargo, lamentamos que no exista una instancia de diálogo con el gobierno nacional y que no se hayan llevado a cabo paritarias reales que permitan abordar y resolver esta situación», dijeron.

«Ante esta situación, reiteramos nuestro compromiso con las acciones que se llevan adelante desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una urgente recomposición salarial a través de paritarias libres, que permita recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión de la Universidad Pública. Solicitamos también que sea este organismo rector quien encabece y se comprometa a apoyar y defender los derechos de los estudiantes, docentes, no docentes y de toda la comunidad que integra, la Universidad Pública», sostienen.

Las consejeras y consejeros superiores de la UNNE hicieron también un llamado a la comunidad universitaria, a los estudiantes, graduados y a la sociedad en general, «a unirse en este pedido por una universidad pública de calidad. La educación superior es un derecho y una inversión fundamental para el desarrollo del país».

Finalmente, este Consejo Superior hizo un llamado a las autoridades nacionales a trabajar de manera conjunta con la comunidad universitaria para encontrar soluciones sostenibles a esta problemática. «La inversión en educación superior es una inversión en el futuro de nuestro país, y es fundamental garantizar que quienes se dedican a esta noble tarea cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones de manera adecuada. La universidad pública es un bien común que debe ser protegido y fortalecido”, concluyen.

