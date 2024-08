LEGISLATURA: SE ESPERAN INTENSOS DEBATES POR DOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO PROVINCIAL

1La Cámara de Diputados de Chaco tendrá hoy su 15° sesión ordinaria y de los 9 temas que lograron acuerdo de los bloques para ser tratados, hay 2 proyectos presentados por el Ejecutivo provincial que marcarán la jornada legislativa: la «Emergencia Energética e Hídrica» y la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Juntos por el Cambio traccionará a favor de los proyectos elevados por el primer mandatario provincial y los legisladores del peronismo se ve en la encrucijada de apoyar el desarrollo de la provincia u obedecer el mandato partidario a riesgo de recibir sanciones.

La sesión se realizará este miércoles, si bien el horario previsto para el inicio es a las 8:00 suele comenzar más tarde, ya que antes los diputados se reúnen en bloques y acuerdan la metodología que desplegarán en el recinto.

Este miércoles es un día clave para los diputados del oficialismo, ya que los dos proyectos relevantes son iniciativas presentadas por el gobernador Leandro Zdero. En tanto, el peronismo recibió la orden del presidente del PJ, Jorge Capitanich, de no votar a favor de ninguna iniciativa promovida por el gobernador y reclamó «acatar estrictamente» y advirtieron que habrá sanciones para quienes no acaten esta orden.

Bloque Juntos por el Cambio.

«Dado que en los últimos meses hubo legisladores del PJ que votaron leyes como el polémico ordenamiento de bosques nativos y las modificaciones al presupuesto general de la Provincia, se deja una advertencia categórica a quienes acompañen el endeudamiento», reza la misiva que envió la conducción del peronismo chaqueño a sus diputados.

Frente Chaqueño. Los diputados presionados por Capitanich.

Lo paradójico es que cuando fue gobernador, Capitanich apeló a la misma herramienta que hoy cuestiona y en ese momento instó a sus legisladores a votar por la afirmativa.

A la par, esta mañana, el jefe de Bloque de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini, se refirió al documento emitido por el peronismo chaqueño como «la amenaza de Capitanich».

«Desde Recoleta es muy difícil sentir el calor que abraza al Impenetrable y, gracias a sus pretensiones, probablemente un calor difícil de sobrellevar por falta de luz», fustigó Lazzarini por la negativa del líder del PJ de apoyar la declaración de emergencia.

EL PROYECTO DE ADHESIÓN AL RIGI

La iniciativa figura en el punto 17 del orden del día del temario de este miércoles y según fuentes consultadas por Diario Chaco , Juntos por el Cambio tiene los números para aprobar este proyecto, dado que por sus características necesita 17 votos y los tendría asegurado.

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA

El proyecto que marcará la sesión de Diputados está en el último lugar del temario (punto 16 del Orden del Día) y para aprobarlo el oficialismo requiere de 22 votos y no los tiene.

Juntos por el Cambio tiene 15 diputados, el CER 2, el Frente Integrador 1 y el Frente Chaqueño 14. Por más que JxC logre el apoyo del CER no le alcanza. Pero todo podría cambiar si el oficialismo consigue votos del peronismo. Sin embargo, la tarea no es sencilla porque desde la conducción del PJ chaqueño reclamaron que sus diputados no voten en el mismo sentido que Juntos por el Cambio.

En el caso de que el proyecto no sea aprobado, no podrá ser tratado en lo que resta del año y volverá a comisión. Es decir, que en tal caso el oficialismo recién podría insistir con este proyecto el próximo año.