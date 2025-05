LEGISLATIVAS 2025 CIERRE DE CAMPAÑA: “LA LISTA 653 QUE ENCABEZA JULIO FERRO ES LA QUE VA A SEGUIR TRANSFORMANDO LA VIDA DE LOS CHAQUEÑOS”, AFIRMÓ ZDERO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Luego de recorrer, dialogar y escuchar a los vecinos de diversas localidades del Chaco, el gobernador Leandro Zdero, acompañado de todos los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, estuvo presente este jueves en distintos puntos de la ciudad de Resistencia en el marco del cierre de esta intensa campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de este domingo 11 de mayo.

El primer mandatario provincial pidió, una vez más, el acompañamiento de cara a los comicios de medio término, claves para definir el futuro de la provincia y fundamentales para que esta gestión siga transformando al Chaco.

“HAY DOS MODELOS DISTINTOS Y BIEN MARCADOS ESTE DOMINGO”

“Nuestra lista, la 653, es una lista renovada y con candidatos nuevos. Esto era un reclamo genuino que los chaqueños venían pidiendo desde hace tiempo y nosotros lo respetamos. También tenemos un fuerte contraste frente a los mismos de siempre, que no tienen propuestas y ahora dicen que tienen las recetas para resolver los problemas que ellos mismos dejaron”, comenzó contundentemente el gobernador Zdero.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo provincial destacó a todos los candidatos que lleva “Chaco Puede + La Libertad Avanza” y señaló la importancia de contar con una Legislatura que acompañe. “Necesitamos una Cámara de Diputados que no ponga palos en la rueda y que verdaderamente pueda ayudarnos a transformar al Chaco en esta nueva etapa. Ahora queremos dar el paso hacia adelante para poder emprender un camino de crecimiento y desarrollo de la mano del trabajo y del empleo”.

“Hay dos modelos bien marcados este domingo: en uno están los que sostienen que hay que buscar protocolos para ver de qué manera se corta una calle; nosotros decimos que no se corta más una calle”, ejemplificó Zdero y añadió: “Del otro lado están los que quieren ver de qué manera vuelven los intermediarios, demasiado plata se llevaron de los chaqueños”.

Por esa línea, el Gobernador comentó con indignación: “Ahora el ex gobernador dice que no tuvo nada que ver con todos esos casos. Seguramente va a poner algún justificativo para explicar por qué había un piquetero sentado en el Salón de Acuerdos comandando una reunión de gabinete”.

En materia educativa, señaló que durante las gestiones anteriores se obligaba a los estudiantes a entonar e izar el himno de Cuba por encima del argentino, como así también la presencia de piqueteros y punteros políticos que se hacían pasar por docentes. “A partir del primer día de nuestra gestión no se izó más la bandera de Cuba, se izó la celeste y blanca. Se mejoró la calidad educativa y los cargos para docentes ahora son para los docentes”, indicó.

En relación a la seguridad, Zdero cuestionó que el Gobierno anterior decidió no combatir el narcotráfico y mirar para otro lado. En cambio, se priorizó la devolución de celulares a los presos, a quienes incluso se les terminó por reglar netbooks y tablets. “Nosotros marcamos claramente el combate al narcotráfico organizado que había, abrimos la Escuela de policía y dotamos a la provincia con más agentes para reforzar la seguridad”, valoró.

“QUIERO QUE DEJEMOS DE SER UN CHACO MARGINAL”

Por otro lado, Zdero también mostró su convicción para que Chaco deje de ser conocida como una provincia “marginal” o de las malas noticias. Por eso, hizo especial hincapié en que este domingo 11 de mayo asistan a las urnas para acompañar este proyecto político que inició en diciembre del 2023.

“Creemos que si esa máquina de impedir que hoy es la Legislatura se transforma en una maquina de ideas, de propuestas y que nos acompañe, el Chaco va a lograr transformarse y no conformarse solamente con los recursos que recibimos. Siempre nos ‘invitaron’ a conformarnos, y no, yo quiero que Chaco deje de ser ese Chaco marginal, de las malas noticias y que sea una provincia digna de ser vivida”, subrayó.

”HE ESCUCHADO CADA COSA DEL EXGOBERNADOR, CASI ROZANDO EL RIDICULO, NO QUIERO QUE ME PASE A MÍ”

De ese mismo modo, el Gobernador respondió a las acusaciones y críticas que recibe por parte del primer candidato a diputado provincial de la principal lista opositora. “He escuchado cada cosa del exgobernador. Con mucho respeto lo digo, pero yo no me lo imagino a Roy Nikisch, o a Ángel Rozas o a Peppo estar tan desencajado como lo está él, en algunos casos rozando hasta con actitudes con lo ponen en ridículo”, dijo y añadió: “Yo lamento, no quiero que eso vuelva a ocurrir en nuestra provincia y no quiero que me pase a mí”.

”LA LISTA QUE ENCABEZA JULIO FERRO ES LA QUE QUEREMOS QUE LOS CHAQUEÑOS ACOMPAÑEN”

Para finalizar, pidió que los chaqueños pero sobre todos los jóvenes, vayan a votar este domingo por la lista 653. “La lista que encabeza Julio Ferro es la que queremos que los chaqueños acompañen, porque es una lista que va a garantizar trabajo concreto en la Legislatura para darnos las herramientas que nos permitan avanzar hacia un Chaco que se transforme, que genere empleo e inversión. Esta es la lista es la que va a seguir cambiándole la vida a los chaqueños y garantizando que lo que hemos conquistado hasta acá no se pierda”, finalizó.

