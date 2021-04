LEANDRO ZDERO: “EN TACO POZO VIVEN SIN LUZ”

El diputado provincial, Leandro Zdero, estuvo este domingo, en la localidad de Taco Pozo recibiendo las inquietudes de la gente y uno de los temas que más afecta a los pobladores de la zona, es la falta de energía eléctrica porque: “El servicio es malo y caro pero lo peor aún, es que no tienen luz hasta tres días en la semana”- indicó el legislador.

Sobre esta nueva visita al interior provincial, Zdero manifestó: “Recorrimos junto a mi par Carmen Britto, hablamos con los vecinos y vimos el sufrimiento por lo que deben pasar a diario. Los comerciantes también, padecen al servicio eléctrico como malísimo y cada uno tiene que prever o anticiparse con algún grupo electrógeno porque si no se les funde toda la mercadería”.

PAGAN POR UN SERVICIO QUE NO TIENEN

“Las necesidades de los vecinos pareciera que a nadie le importa. Hacen muy poco desde la empresa, pero tampoco se ve que para la gestión local sea una de las prioridades. Esto no nos contaron, esto lo vimos personalmente aquí en la localidad, en la preocupación de los vecinos de Taco Pozo. Ellos pagan por un servicio que no tienen y además, los que pueden, deben comprar un grupo electrógeno sino el esfuerzo para subsistir, para pagar la luz, el agua y los impuestos es inviable”. – concluyó Zdero.

