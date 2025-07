LEANDRO PAREDES FUE PRESENTADO COMO JUGADOR DE BOCA: «ES UNO DE LOS DÍAS MÁS IMPORTANTES DE MI VIDA»

Al hablar sobre las razones que lo llevaron a volver, el ex-Roma contó: «La familia es lo más importante para que esté hoy acá, cuando dije de la posibilidad de volver, no lo dudaron. Se me hace difícil no emocionarme, el sueño era volver y conseguir cosas importantes. Es fácil decir la Libertadores, pero hay que ir paso a paso y conseguir la mayor cantidad de títulos posibles«.

Luego, le preguntaron en qué lugar posiciona su vuelta a Boca en su carrera y señaló: «Seguramente es uno de los días más importantes de mi vida. Volver a casa es algo que soñé desde el primer día y sin dudas que es un día increíble y espero disfrutar mucho». Así, no quiso ordenar los éxitos de su carrera tras haber ganado el Mundial 2022.

Vinculado a su debut en el fútbol argentino, confesó: «Vengo de vacaciones, así que voy a tener que ponerme bien. Hablé con los profes y vamos a ver cómo estoy día a día. No te voy a dar una fecha porque no lo sé, lo iremos hablando con el entrenador». De esta manera, descartó que pueda estar presente ante Argentinos Juniors el domingo 13 de julio.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Paredes se refirió a su futuro en la Selección argentina

Al regresar como vigente campeón del mundo, la temática Selección argentina estuvo muy presente en la conferencia de prensa y Paredes habló de varios aspectos, como su futuro en la «Scaloneta» y una posible llegada de Paulo Dybala a Boca.

Justamente esto último fue lo primero que le consultaron en la conferencia, ante lo que señaló: «De gustar, me encantaría por la clase de jugador que es, porque sé que para él también sería un sueño, pero obviamente no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocara venir, bienvenido sea«. Con estas palabras, decidió no ponerle presión al ex-Juventus.

Con respecto a los recibimientos que recibirán Ángel Di María y él en el fútbol argentino, admitió: «Va a ser difícil que en otros estadios nos ovacionen porque vestimos otra camiseta, pero tratar de disfrutar de Boca, del fútbol argentino y estar otra vez en casa».

Prensa Rosario Central

En último lugar, mencionó su cábala habitual de la previa de los partidos: «No creo que repita lo de los caramelos, es algo que hacemos en la Selección con Rodri (De Paul). Lo haré en el vestuario«. Así, cortó el rumor de raíz y evidenció que eso es algo único de la Scaloneta.