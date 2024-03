LE VINO $840MIL DE LUZ Y FUE A PAGAR CON LA PLATA EN UNA CARRETILLA «SON MIS AHORROS»

Tras la quita de subsidios las tarifas de energía eléctrica sufrieron una fuerte suba y, en ese marco, un comerciante de la ciudad de Huinca Renancó, en Córdoba, fue protagonista de una ingeniosa protesta. El hombre, afectado por el monto, fue a pagar una boleta de luz con una carretilla repleta de billetes de 100 y 200 pesos.

El trabajador, identificado como Darío Villarruel, dueño de una chacinería, explicó que la suma que debía pagar ascendía a 840 mil pesos. «Voy a pagar la luz que me vino en el negocio, todos billetes de 100 porque es lo único que estaba ahorrando», dijo el hombre.

«Son los ahorros, vamos a ver si el mes que viene podemos venir de nuevo a pagar la luz, ya es imposible, si se lo trasladás a la gente, no sirve», lanzó en declaraciones al medio local CableDigital, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

«Hay tantas versiones que no creo que tengamos una solución para el mes que viene. Si no presentaron en una semana el recurso de amparo, no creo que se solucione nada. Queremos un precio justo porque Río Cuarto y Córdoba pagan mucho menos», añadió.

«No podemos pagar sumas millonarias, un millón de pesos en luz por un negocio. Estamos por cerrar varios porque no podemos enfrentar los gastos», contó Villarruel más tarde en diálogo con Cadena 3. (PERFIL)