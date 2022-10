LE REGALÓ ENTRADAS A SU MARIDO PARA EL MUNDIAL QATAR 2022 PARA ESTAR MÁS TIEMPO CON SU AMANTE

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Muchos podrían considerarla la esposa perfecta. ¿Por qué? Porque le hizo el mejor regalo a su marido: gastó miles de dólares en entradas para el Mundial de Qatar 2022 y se las obsequió. Sin embargo, esta generosa acción esconde una oscura intención.

Es que en noviembre, cuando él emprenda el viaje de sus sueños hacia Qatar, ella ya tiene tiene planeado compartir dos semanas con su amante.

Vamos a llamarla Sarah (ese no es su nombre real), vive en Gran Bretaña y esta es su historia ¿de amor?

Esta es la primera vez que Sarah (42) hace algo así. Pero, asegura, la vida le ha dado «una nueva oportunidad». Y está dispuesta a aprovecharla.

Según le contó en exclusiva al diario Metro, planeó cuidadosamente todo «el operativo». Sucede que a pesar de que enterarse del engaño «destruiría» a su esposo, la mujer afirma que: «Esta infidelidad realmente ha fortalecido nuestra relación».

Sarah y su esposo están juntos desde hace 17 años; se conocieron por amigos en común y hoy tienen dos preciosos hijos. «Me trató como a una princesa cuando lo conocí», recuerda Sarah en diálogo con el medio, «y nos enamoramos muy rápido».

Si bien en todo este tiempo nunca le había sido infiel, finalmente ella se animó y lo intentó. Era una necesidad que sentía y no tenía caso ignorarla.

Sarah y su amante se conocieron en un sitio de citas para personas casadas. «Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos ‘clic’, relató.

Y sumó: «Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto».

¿La clave de la felicidad?

En un principio, Sarah tenía tanto miedo de involucrarse con otra persona pero, admite, esta aventura le dio una nueva oportunidad de vida.

«Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja», sostuvo a la hora de describir su nueva relación.

En comparación con el vínculo que mantiene con su esposo fanático del fútbol, ​​el affaire que Sarah tiene con su novio es «completamente diferente».

«He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio», le explicó a Metro.

Y añadió sobre su nuevo match: «Solo llevo cuatro meses con mi novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos».

Pese a la emoción que siente al estar con su amante (y todo el esfuerzo económico que hizo para poder pasar dos semanas junto a él en absoluta libertad), Sarah confirma que el amor por su esposo no ha disminuido. Esto, por supuesto, generó opiniones encontradas en las redes sociales.

Por el contrario, ella sostiene que tener esta aventura en realidad ha fortalecido la relación ya que tiene un aprecio diferente, pero especial con el hombre que la acompaña desde hace casi dos décadas.

Despreocupada sobre lo que pueda suceder en el futuro, Sarah aseguró que esta ha sido -y sigue siendo- una experiencia increíble.

