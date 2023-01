«LE PEGUE UNAS PATADITAS EN LA COLA»: LA ATROZ CONFESIÓN DE UNA DE LAS ACUSADAS POR EL CRIMEN DE LUCIO DUPUY

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El jueves 2 de febrero se conocerá el veredicto para las dos mujeres acusadas de asesinar a golpes a Lucio Dupuy, de tan sólo cinco años. Se trata de Magdalena Espósito, mamá del pequeño, y su pareja, Abigail Páez.

El juicio comenzó el 7 de diciembre y se realizó a puertas cerradas. El día de la sentencia se realizará una movilización a tribunales en las horas previas, donde asistirá la familia paterna de Lucio.

En una de las audiencias, Páez se quebró y pidió declarar antes los jueces, pero se negó a responder preguntas. La imputada confesó que le pegó «porque se estaba mandando un moco».

Antes del comienzo de la declaración, Espósito, madre del menor, decidió levantarse e irse de la sala para no escuchar el relato. Minutos después, Páez comenzó a contar detalles de lo sucedido aquel 26 de noviembre del 2021.

Según lo que dijo, ese día llevó al trabajo a Magdalena y luego volvió a su casa para «cuidar a Lucio». Estaban ellos dos solos y se había hecho de noche.

«Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco».

Luego, agregó: «No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras».

A pesar de haber confesado que le pegó, la imputada minimizó el hecho y no mencionó los golpes, mordeduras y heridas mucho más graves, signos de abuso sexual de vieja data y los más reciente.

Páez, en este tramo de su relato, explicó el momento en que, según su versión, Lucio perdió el conocimiento: «Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que está él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé».

La mujer explicó que intentó reanimarlo: «Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía»

«En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida», finalizó.

