LAS PALMAS: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ ELEMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESCUELAS PRIMARIAS E INSUMOS DE LIBRERÍA A BIBLIOTECAS

El gobernador Leandro Zdero, junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, entregó este martes en Las Palmas elementos de Educación Física a 38 escuelas primarias y secundarias, así como kits de útiles escolares a estudiantes de instituciones rurales e insumos para bibliotecas, de la Región Educativa 6. El acto se llevó adelante en la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 13 “Las Palmas del Chaco Austral” y también contó con la presencia del intendente de Las Palmas, Víctor Hugo Armella; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; la directora de Educación Física, Daniela Stegagnini; el diputado provincial Rodrigo Patricio Pavón; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Inversión histórica: “desde el 2005 no se entregaban elementos de Educación Física” dijo el Gobernador

El gobernador Leandro Zdero señaló que: “estos elementos deportivos para la práctica de Educación Física y útiles escolares son para todos los estudiantes de escuelas primarias y secundarias del Departamento Bermejo”, destacando que además ya recibieron los libros del Programa “Aprendo Leyendo” destinado a niños de 1º, 2º y 3º grado. “Libros de lectura, que tienen que ver con la alfabetización en la que estamos avanzando con acompañamiento de Argentinos por la Educación; este proceso de lectura y comprensión, para nosotros es fundamental. Con la compra de 300.000 libros, ahora ya 200.000 más, que tienen que ver con esto de apostar a la educación para brindar mejor calidad de vida a nuestros chicos, porque si los chicos aprenden, realmente estamos cumpliendo con el objetivo”, destacó el gobernador.

Al respecto, señaló que “desde el 2005 no se entregaban elementos para la práctica de la educación física; para nosotros es importante, de esa manera hemos equipado todos los centros de Educación Física de la provincia el año pasado, con aportes de Lotería Chaqueña. Entendemos que la práctica del deporte fomenta valores de solidaridad, de compañerismo, pero también esto de que los chicos puedan practicar el deporte y no vayan a otras cosas. En realidad, este es el objetivo que nosotros tenemos y que lo hacemos desde la escuela, pero también desde el voluntariado con el programa Fortaleza para acompañar a las familias como consecuencia de los consumos problemáticos de los jóvenes”, manifestó el gobernador.

El gobernador remarcó: “Estamos apostando mucho a la lectura y a la comprensión de texto. Queremos revertir los índices en calidad educativa que tiene el Chaco, y estamos comenzando fuertemente en el primer ciclo del nivel Primario, y de esta manera ir fomentando después hacia adelante también el uso de material bibliográfico”. También, destacó la entrega de materiales a las bibliotecas, considerando “una deuda que había hace muchísimo tiempo en nuestra provincia”, y de esta manera también llegar a las escuelas rurales, que “también estaban desprotegidas”. “Para nosotros apostar a la escuela en el campo y en las ciudades es importante para que todos tengan la misma posibilidad de educarse”, sostuvo para finalizar.

El compromiso del docente

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, expresó: “Estamos haciendo entrega de los kits de útiles escolares a las escuelas rurales, que por mucho tiempo estuvieron olvidadas”.

En cuanto a la lectura, la ministra dijo que: “el nivel está bajo, los propios docentes me lo reconocen, pero esta tiene que ser la generación que saque de este pozo, porque si no empujamos ahora entre todos, va a ser una cifra complicada en la que estamos, así que nosotros estamos para acompañarlos. Pero, si no hay un compromiso del docente en qué lea, en qué profundice, las cifras no van a cambiar. Yo sé que el docente se compromete con esta tarea”, señaló Naidenoff.

El intendente de Las Palmas, Víctor Armella, subrayó: “Es un hecho inédito las entregas de elementos pedagógicos para las comunidades educativas; es la primera vez que tenemos la oportunidad de acompañar a un gobierno provincial en la entrega de materiales para las escuelas rurales, que son las que más necesitan del aporte y acompañamiento del Estado» .

En esta oportunidad se realizó la entrega de 2.348 elementos didácticos de Educación Física a 25 escuelas de Nivel Primario, 10 de Nivel Secundario y 3 instituciones públicas de gestión social y privada de cuota cero (de ambos niveles) de las localidades de La Leonesa, Isla del Cerrito, Las Palmas, General Vedia, Puerto Eva Perón y Puerto Bermejo, beneficiando a un total de 6.243 estudiantes. Recibieron pelotas de vóley, de fútbol, de handball, de softbol, básquet y pulpo, conos, redes, colchonetas, aros y escaleras de coordinación.

Mediante esta iniciativa, el Gobierno del Chaco, brinda respuesta a una demanda histórica de las instituciones educativas, en tanto que, es la primera vez que se realiza una entrega que abarca a todas las escuelas de los niveles Primario y Secundario de la provincia (898 escuelas primarias y 349 secundarias de gestión estatal, social y privadas de cuota cero, y sus respectivos anexos), beneficiando a una matrícula total de 250.583 estudiantes.

Kits de útiles escolares

En el marco de la implementación de políticas públicas que buscan el desarrollo integral de los estudiantes, desde la inclusión y equidad educativas, también el gobernador realizó la entrega de 2.117 kits de útiles escolares para estudiantes que concurren a escuelas primarias y secundarias de zonas rurales pertenecientes a la Región Educativa 6.

Insumos para bibliotecas

Asimismo, en este acto las autoridades provinciales entregaron insumos de librería a 26 bibliotecas escolares y públicas de la Región Educativa 6, incluidos en el Subsistema Bibliotecario Provincial, destinados a mejorar la calidad de los trabajos que realizan diariamente, de manera articulada con las instituciones educativas en las que están insertas. Los insumos que se entregaron son: resmas, tinta para sellos, libros de actas, libros de firmas, adhesivo vinílico, cinta de papel, cola vinílica, biromes, papel afiche, goma eva, cartulinas, y cintas de embalaje.

Relacionado