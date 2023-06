LAS FRÍAS IMÁGENES QUE UBICAN A LA FAMILIA SENA COMIENDO UN «GUISO MILITANTE» A HORAS DEL FEMICIDIO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Cuando este miércoles Marcela Acuña, detenida e imputada por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, brindó su declaración indagatoria aseguró que vio «un bulto dentro de una de las habitaciones», que supuso que era un cuerpo pero que no lo corroboró y se fue a «comer un guiso» junto a su esposo Emerenciano Sena.

El día en que dijo haber visto el bulto y salió a comer un guiso corresponde al jueves 2 de junio, fecha en la que la fiscalía cree que asesinaron a Cecilia. De esa jornada hay fotos que exponen cómo la familia Sena, junto a la colaboradora Fabiana González, siguió su vida normal pese a que en su casa tenían «un bulto» que parecía una persona muerta. Un dato que les pareció lo suficientemente insignificante para continuar con la «agenda militante» que tenían.

El detalle de su declaración hace recordar una famosa fotografía que se viralizó cuando el caso tomó trascendencia pública. En ella se observa que César Sena participó de una actividad en Colonia Elisa y que tenía arañazos en su cuello. La noticia de la desaparición de la joven de 28 años había provocado una serie de conjeturas ya que el novio de Cecilia, quien supuestamente debía estar de viaje junto a su ex esposa, en realidad estaba participando de actividades electorales pese a la desaparición de ella.

¿Por qué la foto de los arañazos vuelve a cobrar relevancia? Porque las fotografías publicadas el 3 de junio por el militante Mario Toledo sitúa a César Sena, Marcela Acuña y Fabiana Gónzalez en el «guiso militante» que se realizó el viernes 2 en Colonia Elisa.

Posteo sobre la actividad electoral realizada el viernes 2 de junio, día en que la fiscalía cree que asesinaron a Cecilia

«El día viernes 2 estuvimos en Colonia Elisa en el barrio Obrero realizando un operativo de salud y para finalizar la jornada se brindó un guiso militante para toda la zona barrial en la sede del partido socialista Unidos por el Chaco. Somos lo que hacemos», escribió Toledo en el posteo, que actualmente fue eliminado o al que le pusieron privacidad. Entre las fotos de esa publicación se encuentran las de César con arañazos, imágenes que su entorno había desmentido, y a Fabiana González junto a Marcela Acuña dialogando con quienes asistieron a ese «cierre de jornada».

Fotografía del «cierre de jornada» con el «guiso miliante». En la foto César Sena, Fabiana González y Marcela Acuña

QUÉ HABÍA DICHO EL ENTORNO DE CESAR SENA SOBRE LOS ARAÑAZOS

Cuando se asistió el viernes 9 a las 14 horas a los alrededores de la casa de la familia Sena en Santa María de Oro al 1465, donde se estaba realizando el allanamiento, dialogó con Marcela Acuña y con Juan Díaz, quien hasta ese momento defendía a César y ejercía el asesoramiento jurídico al movimiento.

Ante la consulta sobre la veracidad de las fotos viralizadas, Díaz respondió: «Son falsas. Justamente, lo primero que hice fue decirle a él -César Sena- que vaya por esa cuestión a Medicina Legal a que lo testeen y quedó en ir, no se fue. Si vos lo ves, en el cuerpo de él no tiene ningún rasguño. Son viejas esas fotos».

A los segundos, agregó: «El que publicó eso lo hizo con cierta animosidad, desconozco si son reales. Lo único que sé es que no tenía nada».

Marcela Acuña, quien ya había dialogado con la prensa, escuchó la pregunta y la respuesta del abogado y se acercó para exponer su molestia por la consulta. «¿Las que están por todos lados? Cualquier cosa se publica… he visto tantas cosas».

Pese a no desmentir directamente la veracidad de la foto, apuntó contra un comunicador, expresó no querer hablar de Cecilia porque «la respeto», aseguró que «el fiscal sabe que César es inocente» y concluyó expresando: «Traten – a la prensa- un poquito de respetarla, aunque sea a Cecilia ya que no lo respetan a mi hijo, porque no lo respetan a mi hijo con las preguntas que están haciendo».

Fuente: Diario Chaco

Relacionado